Gustavo Bolívar arremete contra el Centro Democrático: espera que nuevo cónsul en Miami sí brinde garantías para todos

A menos de 20 días de que Gustavo Petro se posicione como el nuevo presidente de la República de Colombia, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar lanzó una dura crítica contra los ‘uribistas’ que residen en Estados Unidos.

Bolívar se refirió nuevamente a los ciudadanos que respaldan el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez y mencionó que la nueva persona que reemplace al actual cónsul de Colombia en Miami, Pedro Agustín Valencia, hermano de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, deberá velar por todos connacionales.

Tal parece que esta arremetida la hace como ‘sed de venganza’. El senador aseguró que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, designado por Petro, deberá hablar con los miembros de la izquierda en Miami de carácter urgente.

“Los uribistas del consulado de Colombia en Miami humillaron y pisotearon a miembros del Pacto histórico en elecciones. Ojalá el cónsul que reemplace al hermano de Paloma Valencia brinde garantías a todos. Canciller Álvaro Leyva, es aberrante lo que hicieron. Les urge hablar con usted”, recalcó Bolívar en su cuenta de Twitter.

Los uribistas del consulado de Colombia en Miami humillaron y pisotearon a miembros del Pacto histórico en elecciones. Ojalá el Cónsul q reemplace al hermano de Paloma Valencia brinde garantías a todos. Canciller @AlvaroLeyva Es aberrante lo que hicieron. Les urge hablar con ud. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 20, 2022

Por otro lado, Bolívar se ha empeñado en llevar la contraria frente a buena parte de las decisiones que toma Gustavo Petro y su equipo. Incluso, no le teme a buscar peleas internas para defender sus opiniones.

Ante esto, el senador envió un mensaje para sus copartidarios, en el que compara al Pacto Histórico con el Centro Democrático. Con el ejemplo del uribismo y su debilitamiento, pidió “autocrítica” para poder perdurar.

No le teman al debate. El uribismo es un ejemplo vivo de cómo un movimiento muy grande se vuelve trizas y llega al aniquilamiento por falta de autocrítica. Se la pasaron todos estos años aplaudiéndose todo. Si queremos perdurar, el Pacto Histórico no puede repetir esa historia. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 15, 2022

“No le teman al debate. El uribismo es un ejemplo vivo de cómo un movimiento muy grande se vuelve trizas y llega al aniquilamiento por falta de autocrítica. Se la pasaron todos estos años aplaudiéndose todo. Si queremos perdurar, el Pacto Histórico no puede repetir esa historia”, trinó el senador.

Bolívar se refiere a la impopularidad del presidente saliente Iván Duque, la reducción en el Congreso de la bancada uribista y a su poco trascendental rol en la elección presidencial. Por esto, pide que en el Pacto Histórico existan hábitos que ayuden a que este perdure como fuerza política.

La última polémica en la que Bolívar estuvo envuelto fue, nuevamente, por sus fuertes críticas a Roy Barreras. El senador acusó al futuro presidente del Senado de tener un candidato a la Contraloría.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el ‘tapen, tapen’ cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, publicó Bolívar.

Frente al trino, Barreras respondió de forma contundente: “Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.

Según la información que trascendió, la persona a la que estaría apoyando Barreras es María Fernanda Rangel, que tiene una de las principales tachas que encuentra actualmente Bolívar en la lista y es que trabaja en la actual Contraloría como directora de la Dirección, Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Rangel estaría siendo apoyada además por otras colectividades ‘tradicionales’.

Bolívar no ha dejado ver su favoritismo por ninguno de los diez candidatos que actualmente se encuentran en la contienda, aunque si ha evidenciado que algunos no tendrían tachas. Además de Rangel están: Andrés Castro, Carlos Rodríguez, Víctor Salcedo, Luis Carlos Pineda, Carlos Pérez, Elsa González, Diana Torres y Mónica Certain.

También se había incluido a Karol González, pero la excandidata renunció porque, según expresó, al momento de la postulación su esposo Luis Ernesto Gómez no participaba en política, como posteriormente sucedió al respaldar a la campaña de Gustavo Petro, hoy presidente electo. González señaló que a pesar de que no hay ningún impedimento, en aras de la transparencia y la separación de poderes, prefería dar un paso al costado.

Luego de que se conociera la nueva lista de aspirantes, Bolívar tampoco se mostró contento con el resultado logrado, a pesar de que inicialmente había celebrado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le pidió al Congreso volver a barajar la lista de finalistas.