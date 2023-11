Gustavo Bolívar da cuenta de “las dos cosas de las que carece Petro” y advierte qué pasará si la izquierda pierde las elecciones en 2026

El también exsenador sugirió que el presidente Petro destine un horario específico dentro de su agenda, un día a la semana, para desmentir los señalamientos que le hagan. De hecho puso de ejemplo a otros mandatarios de izquierda que hicieron lo propio. “Crear audiencias, fidelizar adeptos requiere de repetición en el tiempo. Lo de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) no es gratuito. Asumió sus propia vocería y empezó, día a día, de lunes a viernes a la misma hora, a desmentir una a una las clamunias de sus detractores. Nunca ha fallado. Prefiere perderse una cita con Biden a dejar de hacer sus “mañaneras” ya famosas en todo el país. De hecho a Colombia fue un sábado porque no quería dejar su rueda de prensa. Y si por fuerza mayor no puede estar en México, aunque viaja poco, hace “las mañaneras” desde donde esté. Petro no tiene otro camino. Sino todos los días, por lo menos una vez a la semana, como lo hacía (Rafael) Correa en Ecuador los jueves”.