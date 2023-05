Gustavo Bolívar dice que candidatura a alcaldía de Bogotá depende de reunión con Gustavo Petro: “Para que financie algunas obras”

Gustavo Bolívar, que el pasado diciembre renunció a su cargo como senador, dejó ver de qué depende su candidatura a la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales, programadas para el domingo 29 de octubre. Según él, su decisión en gran medida estará determinada por una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, los próximos días.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva para YouTube, el también escritor dio detalles de lo que espera para Bogotá, la importancia de conversar con el presidente Petro y la incertidumbre económica que le generaría ser alcalde -si llega a lanzarse-.

“¿Yo por qué no me he lanzado? Hay varias variables. La primera, tengo que hablar con el presidente de la República. Es que yo tenía una cita cuando regresé del viaje, pero me retrasé unos días más, en Asia, donde andaba, y entonces el presidente ya se había ido para España. Acaba de regresar, yo creo que estos días lo voy a ver”, dijo Gustavo Bolívar a Eva Rey.

El senador Gustavo Bolívar y la exministra de Salud Carolina Corcho se reunieron recienemente. Al parecer, buscó asesoría en ella de cara a su eventual aspiración a la alcaldía de la capital. - Foto: Twitter: @GustavoBolivar

Pero, ¿a qué se debe la necesidad de reunirse con el presidente Petro? A la búsqueda de apoyo para sacar adelante algunos proyectos que tiene para la capital, si quienes residen en ella lo eligen como el sucesor de Claudia López.

“Creo que una ciudad como Bogotá, que es tan compleja, puede quemar a una persona si uno no tiene un acuerdo con el presidente para que le financie algunas grandes obras (...)”, sustentó.

En cuanto a él, ha estado reuniéndose con algunos referentes en el mundo en cuanto a urbanismo, movilidad, seguridad, entre otras, de cara a las propuestas que presentaría para Bogotá en su campaña.

“Yo he hecho la tarea, estoy haciendo la tarea. En el tema de movilidad, te diría que tengo la fórmula para arreglarlo, pero el tema de seguridad me parece muy delicado y muy difícil de arreglar si no es con ayuda del presidente”, expuso.

Movilidad, uno de los temas que más preocupa a los bogotanos y para los que Bolívar asegura tener la solución. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Las obras que Bolívar ‘le pide’ a Petro para Bogotá

Gustavo Bolívar además comentó que lo inquieta su situación económica si llega a ser alcalde. De acuerdo con él, un mandatario puede ganar entre 18 y 20 millones de pesos, una cifra para nada despreciable. Sin embargo, para él es insuficiente cuando de pagar impuestos se trata.

“El otro tema es el financiero. Por cosas de la vida, por mi situación económica actual, yo tengo que mirar de dónde voy a sacar los recursos para pagar mis impuestos los próximos cuatro años si llego a la alcaldía (...). En impuestos yo pago $1.000 millones anuales, es decir, estoy hablando de $4.000 millones. Y yo me voy a ganar en los cuatro años como $700 millones”, comentó el exsenador de la República.

Gustavo Bolívar aseguro que de lanzarse como alcalde, antes debe pensar en cómo pagar sus próximos impuestos: alrededor de $1.000 millones anuales, según él. - Foto: Mario Initi -SEMANA

Bolívar sabe que, en buena medida, depende del éxito de un alcalde de Bogotá una aspiración presidencial más adelante. Es por ello que desde ya está preparando lo que quiere para la capital, donde en los últimos años han ganado en las urnas los candidatos progresistas. Pero continuó siendo enfático en que la decisión final se tomará luego de encontrarse con el presidente Petro, encuentro que estaría programado para esta semana, como comentó en el programa Desnúdate con Eva.

“Tengo muchas ideas que en el momento de los debates iré respondiendo, muy lindas para Bogotá, para volverla una potencia turística, etcétera, pero todo a su tiempo... No me he lanzado como candidato porque si Petro no me dice que tengo el túnel de Soacha, que tengo el túnel de La Calera, que tengo soluciones a la inseguridad, yo no me lanzo”, agregó Gustavo Bolívar.

Resta esperar si Bolívar finalmente se suma a la baraja de candidatos, en la que sobresalen Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Rodrigo Lara.