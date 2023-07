“Gustavo Bolívar es buen libretista, pero es pésimo senador, imagíneselo administrando”: fuerte pulla de Paloma Valencia

Paloma Valencia ha sido una de las políticas más críticas del presidente Gustavo Petro y el sector que lidera el presidente. La senadora del Centro Democrático ha sido tajante en que no está de acuerdo con la propuesta de ‘paz total’ y con que se le den concesiones a los criminales. También se refirió al candidato del petrismo en Bogotá, Gustavo Bolívar, dijo que no tiene capacidad para administrar la ciudad.

P.V.: Me preocupa mucho porque me parece que están volviéndolos el símbolo de la paz, cuando es al contrario, el respeto a la ley, a la institucionalidad, a la justicia, es muy arrevesado que nombre los peores criminales que tiene Colombia con el título de gestores de paz.

P.V.: Uno no puede decirle a los colombianos que la paz depende de los violentos. La paz depende de la ley y del ejercicio de la autoridad del Estado. Si los violentos no sienten que el Estado es capaz de meterlos presos, no van a negociar. La única razón por la que las Farc negociaron fue por la política de seguridad democrática del presidente Uribe. Esos acuerdos tienen que incluir justicia, cárcel para los criminales, reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Ninguna se ha cumplido en Colombia, los criminales terminaron impunes, les dieron representación política, las víctimas no recibieron ningún tipo de reparación, ni siquiera la verdad, porque no ha habido confesiones importantes de las Farc y lo que es más grave, una parte significativa de las Farc incumplieron el acuerdo y volvieron a la violencia. Hoy nos quedan dos disidencias para seguir negociando.