Gustavo Bolívar sorprende con mensaje sobre tensión entre Petro y Trump: habló de lo que debería pasar entre los países

El exsenador también manifestó en su escrito que, más allá de sentar su voz de protesta, “ no deben escalarse al punto de tensionar las relaciones ”, recalcando que para ello están los canales diplomáticos.

“Lo que se lee en este pronunciamiento del presidente Petro, es el interés de dos naciones por avanzar en una nutrida e intensa agenda bilateral, con el ánimo de solucionar nuestros problemas comunes. Las agresiones de congresistas de origen latino, contra el presidente Petro, no representan la posición oficial del gobierno Trump, luego, más allá de sentar nuestra voz de protesta, no deben escalarse al punto de tensionar las relaciones. Para eso están los canales diplomáticos. Mis votos porque las relaciones de Colombia y Estados Unidos mejoren y perduren sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por décadas y no debería ser distinto a causa de las diferencias ideológicas de sus gobernantes. El bienestar de los pueblos y de la gente que sufre las consecuencias, debe trascender a los gobiernos de turno”, dijo puntualmente Bolívar en la citada red social.