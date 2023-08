Gustavo Bolívar ya tiene sede para su campaña a la Alcaldía de Bogotá y la inauguración será este miércoles

Gustavo Bolívar dijo que la pandemia afectó a ladrones en Bogotá: “Se desesperaron porque no sabían qué hacer”

“¿Quién me acompaña mañana a la inauguración de la sede de campaña?”, escribió Gustavo Bolívar en X (antiguo Twitter).

¿Quién me acompaña mañana a la inauguración de la sede de campaña? Favor RT pic.twitter.com/6WfdxwyZ8m

El polémico Bolívar

Uno de los retos del próximo sucesor de Claudia López será combatir la inseguridad, que no da tregua en Bogotá. De ahí que este sea uno de los temas más abordados por los candidatos a la alcaldía de la capital de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.

Bolívar prendió el ‘avispero’ luego de que dijera en entrevista con la W que la pandemia del COVID-19 afectó a los ladrones, pues no podían salir a robar: “Una cosa es que a mí me encierren, a los congresistas nos encerraron, pero nos llegaba un cheque de treinta y pico de millones, podía estar encerrado todo el año. Pero una persona que vive de limpiar buses, de vender arepas, de limpiar vidrios, incluso del atraco. Había delincuentes que no podían salir a atracar a nadie”.