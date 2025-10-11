POLÍTICA

Gustavo Petro a María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025: “No defiendo a Maduro... le pregunto si es capaz de detener una invasión”

El primer mandatario envió un nuevo trino a la líder venezolana. Esto le dijo.

12 de octubre de 2025, 1:05 a. m.