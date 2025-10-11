Suscribirse

Gustavo Petro a María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025: “No defiendo a Maduro... le pregunto si es capaz de detener una invasión”

El primer mandatario envió un nuevo trino a la líder venezolana. Esto le dijo.

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 1:05 a. m.
Corina Machado Gustavo Petro Nicolas Maduro
María Corina Machado, Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: AFP

El presidente Gustavo Petro ha trinado varias veces este sábado contra María Corina Machado. Desde su cuenta en X, el mandatario colombiano le ha pedido explicaciones y, sobre todo, ha dicho que le exige rechazar el papel que ha cumplido en el medio oriente Benjamín Netanyahu.

“Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”, dijo.

“Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad. Colombia ayudará con todo al diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande”, señaló.

En desarrollo..

Redacción Semana
