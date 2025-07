Gustavo Petro agudizó su discurso contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar; lo acusó de tener un “odio ideológico”

No cesan los ataques por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra del presidente de la Corte Constitucional el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, a quien sigue acusando de una supuesta estrategia para demorar el tramite en ese alto tribunal de la reforma pensional.

Este jueves 24 de julio, el mandatario colombiano, acusó al magistrado Ibáñez Najar, de tener un “odio ideológico” y hasta insinúo que no tiene imparcialidad.

Y avanzó en el trino que publicó en su cuenta de X: “Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente debla república porque en su conciencia, no quiere por razones ideológicas, ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”.

“El magistrado Ibáñez por su odio ideológico no puede actuar como juez imparcial en juzgar un proceso de simple forma que ordenó la misma corte constitucional y que ha sido subsanado”, insistió el mandatario colombiano.

No obstante, el presidente Petro hace tan solo dos semanas, también había lanzado una fuerte acusación en contra del magistrado Ibáñez Najar, señalando que al parecer estaría detrás de una estrategia para hundir su reforma pensional.

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, expresó el jefe de Estado en esa ocasión.