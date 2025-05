Gustavo Petro alista nuevo viaje internacional; estará en visita oficial a China siete días. La ruta de la seda, la prioridad

No obstante, el viaje internacional de Petro a China se da en medio de una fuerte tensión comercial que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la imposición de aranceles anunciada hace algunas semanas.

A renglón seguido manifestó: “En el tema arancelario, hemos dicho que no se puede tener una actitud proteccionista per se, ni librecambista per se; ambas posturas son dañinas. En nuestro programa hablamos, en el 2022, de una política arancelaria inteligente”.