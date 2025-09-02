Gustavo Petro anuncia que hará una alocución para defender su nueva reforma tributaria

En medio de la tormenta política que se desató en el país, a raíz de la nueva reforma tributaria, el mandatario colombiano anunció que hará una alocución.

La declaración será este martes a las 7 de la noche en la Casa de Nariño, en la cual, según afirmó, defenderá ese proyecto.

Por medio de su cuenta de X, el presidente indicó: “Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven delicioso y de gorra”.

“Si el Congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo”, dijo el mandatario colombiano en el extenso trino.

Además, expresó: “Cosa que complicó la Corte Constitucional por odio y algo de codicia, al hundir la mitad de la primera reforma tributaria, salvando precisamente a los ricos más ricos y salvando los hidrocarburos, que producen la muerte de la humanidad; volvieron nada las regalías para salvarles las superganancias a dueños del petróleo y carbón de exportación, y también ayudó el Congreso en manos de la oposición para ahogar financieramente los programas del cambio, cosa que aún no han logrado, y creo que no lograrán”.

“Los riquísimos ya pusieron a examinar la reforma tributaria presentada a sus asesores bien pagos, y se dieron cuenta de que les toca pagar impuestos, y de nuevo, no quieren pagar mínimos impuestos de su inmensa riqueza, lo que significa el gran acuerdo nacional: que parte de su riqueza financie el gasto social y la equidad en Colombia, porque somos la sociedad más desigual de América, y por eso el narcotráfico y la violencia. Y desatan la comunicación mentirosa para que no se vuelva realidad”, anotó Petro.

A renglón seguido, afirmó: “No nos dejemos engañar. El impuesto a comestibles es a los venenos que acaban la vida; el impuesto a los espectáculos es para boletas de más de un millón de pesos; el impuesto al turismo es para extranjeros no residentes; los impuestos a hidrocarburos es para salvar la vida. Todo lo demás son impuestos a riquísimos”.

