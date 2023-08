Gustavo Petro arremetió por el escándalo de Odebrecht: “No importa la riqueza de las empresas incursas. La ley se cumple y punto”

En esa ocasión, este martes 22 de agosto, el mandatario colombiano lanzó una fuerte pulla sobre el caso Odebrecht, asegurando que la ley se debe cumplir, advirtiendo que es una situación que no debe prioridad entre riquezas o empresas incusas en corrupción.

La nueva confesion de Jose Elías Melo cierra el circuko sobre la corrupcion de Odebrecht/Aval. No importa la riqueza de las empresas incursas en corrupción. La ley se cumple y punto. https://t.co/m1W4np4xvA

No obstante, Melo afirmó que no participó de ninguna manera en los sobornos pagados a funcionarios del gobierno colombiano por el proyecto Ruta del Sol II. De hecho, el documento conocido el jueves indicaba que “al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, detalle que no reconoció.