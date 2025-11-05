Gustavo Petro desafía el castigo de la lista Clinton y alista nuevo viaje internacional: este es el destino

Pese a que recientemente culminó una agenda internacional que llevó a cabo en Medio Oriente, en donde estuvo en Arabia Saudita, Egipto y Catar, el presidente de la República, Gustavo Petro, alista una nueva salida por fuera del país.

De acuerdo con la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño, el mandatario partirá para Brasil este miércoles 5 de noviembre, en horas de la noche.

Pese a la drástica sanción que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton, Petro participará de la COP30, en Brasil.

Cabe reseñar que en el viaje que hizo al Medio Oriente, el presidente vivió varias dificultades, las cuales se registraron por las repercusiones de estar en la lista Clinton.

El mismo Petro reveló en su cuenta personal de X que, en Cabo Verde, África, donde realizó una parada técnica, le negaron gasolina al avión presidencial, situación que se logró superar con ayuda de España.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, el experto en temas como la lista Clinton, Camilo Rojas, expresó que Petro podría experimentar un “panorama oscuro” en los viajes internacionales.

“El tema no es contra el Gobierno y no debería afectar los contratos; sin embargo, como se encuentra todo en ese panorama oscuro que tiene precisamente estar en esa lista, y hasta que no se aclare, va a ser bien complejo”, detalló el experto.

Sin embargo, y ante los aliados de Petro parece que sigue vigente la relación que tiene con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive dio a conocer que estará presente en la Cumbre de la Celac, que se realizará en Santa Marta.

“Agradezco al presidente Lula, que en este, que es el momento más duro para Latinoamérica y el Caribe, decida que nos encontremos en Santa Marta con Europa. Es la hora de la unidad, gracias. Nos veremos en al COP 30 para luchar por una economía que nos aleje del colapso climático”, publicó en su cuenta personal de X el presidente Petro.

Agradezco al presidente Lula, que en este,que es el momento más duro para Latinoamérica y el Caribe, decida que nos encontremos en Santa Marta con Europa.



Es la hora de la unidad

gracias.



Nos veremos en al COP 30 para luchar por una economía que nos aleje del colapso… pic.twitter.com/iUDvfMv0kA — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 4, 2025

Finalmente, y sobre la lista Clinton, el mandatario colombiano inició una estrategia internacional en la que espera que millones de personas en el mundo le exijan a Estados Unidos que le retire ese castigo.

“Quiero que millones de personas en todo el mundo pronuncien la siguiente frase: ‘Colombia libre’”, expresó el jefe de Estado.