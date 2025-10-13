Suscribirse

Política

Gustavo Petro dice que “cierto mundo del sectarismo y del odio político no ha podido entender qué soy”; se define en cuatro palabras

El presidente hizo este comentario en respuesta al agradecimiento que le hizo Rebecca, la esposa de Elkana Bohbot, el ciudadano colombo israelí liberado este lunes.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 10:36 p. m.
.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Getty Images

El presidente Gustavo Petro ha trinado de manera insistente durante todo el puente festivo. Muchas de sus publicaciones han sido relacionadas con el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado y otras tantas al conflicto en el Medio Oriente.

Además de sus ya conocidas críticas al gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer mandatario ha estado pendiente de la libertad de Elkana Bohbot, un ciudadano colombo israelí que estuvo secuestrado dos años por Hamás, y que este lunes, 13 de octubre, regresó a su hogar.

Declaración de Declaración de Rebecca Bohbot entregó una declaración tras la liberación de su esposo, Elkana.
Rebecca Bohbot entregó una declaración tras la liberación de su esposo, Elkana: "Estuvo sometido a dos años de miseria insoportable, pero ahora ha llegado el momento de sanar y reconstruir nuestras vidas". | Foto: Tomadas de @bringelkanahome

Rebecca, su esposa, expresó que quería darle el “más sincero agradecimiento al presidente Gustavo Petro (...) Al otorgar a Elkana la ciudadanía colombiana, añadió protección a su vida. Estoy profundamente agradecida por el honor de haber sido recibida en la Casa de Nariño, y a sus representantes diplomáticos y ministros de la Cancillería, quienes, a lo largo de estos dos largos años, desplegaron todos sus esfuerzos para apoyarnos. Su compromiso ha sido inquebrantable y nos dio fuerza en los momentos más difíciles”.

“Hoy marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas. Durante más de dos años —737 días— mi esposo, Elkana, estuvo secuestrado, aguantando sufrimiento inimaginable. Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”, agregó.

Contexto: Rebecca González envió mensaje a los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tras la liberación de su esposo, Elkana Bohbot

El presidente Petro compartió esa noticia del agradecimiento con este mensaje: “Cierto mundo del sectarismo y del odio político no ha podido entender qué soy. Soy un demócrata radical con principios. Lucho por la libertad desde hace décadas”.

Redacción Semana
Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Redacción Semana
.

Redacción Semana

