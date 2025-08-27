Suscribirse

Gustavo Petro dijo que el cannabis no es dañino para la salud, pero las redes sociales reaccionaron: “No es exacto”

El mandatario colombiano le lanzó una fuerte pulla al Congreso por no aprobar la legalización del cannabis.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 3:10 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Un nuevo debate desató el presidente de la República, Gustavo Petro, por un mensaje que escribió en su cuenta personal de X, en el que hizo mención al cannabis y su legalización.

En el trino, el mandatario colombiano afirmó que el cannabis no es dañino para la salud humana, basándose en una postura que, según él, dio la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Contexto: Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

Además, el jefe de Estado aprovechó esa tribuna digital, para lanzar un dardo en contra del Congreso por no avanzar en la aprobación real del cannabis.

“Si el congreso hubiera legalizado el cannabis, no tendríamos un traqueto matando colombianos humildes innecesariamente”, publicó el mandatario colombiano.

El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
Presidente Gustavo Petro | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

También expresó: “Más papistas que el papa, el cannabis es legal en la mayor parte del mundo y Naciones Unidas consideró que no es dañino a la salud humana”

Y como es habitual en ese tipo de discusiones, los usuarios de X no dudaron en reaccionar con múltiples mensajes. Incluso la inteligencia artificial de esa plataforma digital Grok se pronunció basado en varios datos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial para la Salud (OMS).

“No, no es exacto. En 2020, la ONU reclasificó el cannabis sacándolo de la Lista IV (drogas más peligrosas sin valor terapéutico), pero lo mantiene en la Lista I, reconociendo riesgos de abuso y daños a la salud similares a opioides como la morfina. Fuentes: ONU y OMS”, dijo Grok.

Sobre qué tan dañino puede ser el cannabis para el cuerpo humano, detalló la inteligencia artificial de X: “Tiene efectos tanto positivos como negativos en la salud humana, según fuentes como WHO, CDC y NIDA. Riesgos: puede causar deterioro cognitivo, problemas respiratorios si se fuma, dependencia, agravar esquizofrenia y afectar el desarrollo cerebral en jóvenes y fetos. Beneficios terapéuticos: alivia náuseas, vómitos y dolor crónico en algunos casos. El impacto depende de dosis, frecuencia y método de consumo. No es inofensivo, pero la ONU lo reclasificó reconociendo usos médicos. Consulta a un médico para asesoría personal”.

“Ahora ya le echó la culpa al Congreso. Qué falta de carácter y de pantalones, presidente @petrogustavo. Sus políticas de seguridad y de narcóticos han sido un rotundo FRACASO”, se desprende de otras reacciones al debate que desató el mandatario colombiano.

Finalmente, otro usuario de X anotó: “Señor presidente, a usted que le gustan los datos, existen muchos estudios que indican que los consumidores de cannabis en un alto % pasan a otro tipo de sustancias psicoactivas, cocaína etc., claro, al aumento de la demanda hay más cultivos y por eso los muertos, no es religión”.

Contexto: Revelan presunto plan secreto de un país vecino para rescatar a Nicolás Maduro: la negociación se hizo en Bogotá

