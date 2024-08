Gustavo Petro dijo que reducción de embalses cercanos a Bogotá se debe a falta de lluvias esperadas y no a ciudadanos que se han “relajado”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de los embalses en las zonas aledañas a Bogotá. Dijo que no es que los ciudadanos hayan tomado menos prevenciones con las medidas decretadas por el Distrito, sino que no se han presentado las lluvias esperadas, como lo sugirió el Distrito.

No es que los ciudadanos se relajen con el racionamiento del agua. Es que ha caído menos lluvias de las esperadas y los embalses se reducen. El problema mayor es cuando venga la época de sequía. El stress hídrico de Bogotá esta determinado por el incremento de la urbanización… https://t.co/hfWx61X4OG

El Distrito consideran que las acciones ciudadanas sí pueden contribuir a mejorar la situación y por eso han insistido en que se deben mantener las medidas para que los embalses no disminuyan. Por ejemplo, piden que no se usen los tanques de reserva el día del racionamiento, reducir los tiempos en la ducha al máximo, se recomienda que sean de no más de tres minutos y aprovechar el agua que sale mientras se calienta, evitar el lavado de carros, fachadas y ventanas y recoger el agua lluvia para labores de aseo.