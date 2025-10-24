Suscribirse

Política

Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

El presidente hizo una frenética declaración desde la Plaza de Bolívar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 1:33 a. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
Gustavo Petro | Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

Un detalle del discurso que dio el presidente Gustavo Petro este viernes, 24 de octubre, no pasó desapercibido y, por el contrario, generó impacto en los asistentes a la Plaza de Bolívar respecto a la consulta del Pacto Histórico que se llevará a cabo este domingo, 26 de octubre.

En la consulta se medirán fuerzas los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda en su aspiración a las elecciones presidenciales de 2026.

Iván Cepeda y Carolina Corcho se medirán en la consulta interna del Pacto Histórico.
Iván Cepeda y Carolina Corcho se medirán en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: Semana

En la declaración, el jefe de Estado dijo que antes de un nuevo viaje internacional que realizará el domingo, participará en el ejercicio electoral de la consulta del Pacto Histórico, al indicar que es militante de esa colectividad.

Contexto: Advierten fuerte golpe que recibiría Verónica Alcocer por ingresar a la lista Clinton: sus viajes estarían en riesgo

Además, Petro reveló desde el atril de la tarima, que se montó en la Plaza de Bolívar que ya tiene definido por quién de los aspirantes a la consulta va a votar.

“Yo mismo, el domingo antes de partir a abrirle mercados que no sean de los Estados Unidos al pueblo de Colombia, votaré en la consulta del Pacto Histórico. Porque soy militante del Pacto Histórico”, expresó.

También afirmó: “Ya veré por quién; no puedo contarlo, porque me meto en política electoral. Pero ejerceré mi derecho como militante y como ciudadano e iré a la urna en esa consulta donde se escogen candidatos para el Congreso y la Presidencia”.

No es la primera vez que el mandatario menciona la consulta del Pacto Histórico, ya que en una ocasión anterior lo hizo por medio de su cuenta personal de X.

“El 26 de octubre son las elecciones de consulta al pueblo colombiano sobre qué candidatos, de los propuestos, quieren para las listas al Senado, la Cámara y la Presidencia de la República por el Pacto Histórico”, publicó en esa oportunidad.

Y agregó en el mensaje: “Quienes quieran acercarse a votar en los puestos de votación contarán con las garantías democráticas del Estado colombiano”.

“El despliegue de la Fuerza Pública para el cuidado de las elecciones: consulta del Pacto Histórico, será el primer ensayo general de garantías de seguridad para las diferentes elecciones del año entrante”, insistió el jefe de Estado en la publicación.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Pero ese mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X desató una ola de críticas. Fue el caso del representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero: “Solapada, pero descarada participación en política del presidente de la república”.

Contexto: Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista de EE. UU. responde mensaje de Petro tras discurso en la Plaza de Bolívar: “Colonia del cartel de los Soles”

2. Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

3. Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

4. Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

5. Esto necesita la Portugal de Cristiano para ir al Mundial: se acaban las oportunidades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto histórico

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.