Gustavo Petro: “El gobierno volverá a presentar la consulta popular con otra pregunta adicional en salud”

La gran pregunta que me hago es si Angélica Lozano abandonó la plenaria y no votó, solo calculando entonces que vendría a ser ella la que podría aprobar la reforma por ley sin pueblo. Muy triste, necesitaron un senador convicto que liberaron para votar contra el pueblo y una… https://t.co/PS0keX7DqD

“La gran pregunta que me hago es si Angélica Lozano abandonó la plenaria y no votó, solo calculando entonces que vendría a ser ella la que podría aprobar la reforma por ley sin pueblo. Muy triste, necesitaron un senador convicto que liberaron para votar contra el pueblo y una senadora pensando en protagonismos y que por eso no fue a votar; así quisieron negar la decisión del pueblo. Esos cálculos salen muchas veces mal. Yo apoyé a Angélica para ser presidenta del Senado en contra de Iván Name. Ahora usan a Iván Name para tratar de hundir la reforma pensional. Ahora usan también a Angélica para hundir la consulta popular y hundir también la ley que presenté para ser discutida en el senado y que ocho senadores de la comisión VII traicionaron”, aseguró.