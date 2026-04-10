Gustavo Petro encendió el debate por petición a los alcaldes: habló del cobro de un “impuesto predial más alto”

Este viernes 10 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, encendió una nueva discusión en el país, por una solicitud que elevó a los alcaldes, la cual tiene que ver con uno de los impuestos que afecta el bolsillo de los ciudadanos.

En su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano detalló la propuesta, la cual tiene que ver con el impuesto predial, pidiendo que sea el “más alto” para ciertos inmuebles.

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“Le pido a los alcaldes poner los impuestos del predial más altos a las haciendas no productivas a los lotes de engorde en el casco urbano y poner el impuesto predial más bajo a campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de casas de estrato 1, 2 y 3”, expresó el jefe de Estado.

Además agregó el mensaje: “Señora Tatiana Muñoz le explicó quién es responsable de altas cuotas del impuesto predial. Hay una tasa que pone el concejo municipal y hay una base para ese impuesto que pone el avalúo catastral”.

“El avalúo catastral no se modifica desde hace 20 años por lo que grandes hacendados improductivos no pagan impuestos cómo los jefes políticos de Tatiana y su compañera de política. Los pequeños y grandes propietarios pagan sus impuestos de acuerdo a la tasa del impuesto predial que pone el municipio”, recalcó Petro.

Y avanzó en la explicación: “Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuestos predial a sus municipios, desfinanciado los servicios sociales del municipio, y usa a los pequeños propietarios engañándolos con decir que es el gobierno nacional el que pone los impuestos”.

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“La tasa de impuesto predial que debe ser por condición económica la pone el concejo municipal por iniciativa del alcalde municipal. Así se enriquecerá el municipio con más productividad y trabajo y no afectará a la gente propietaria pobre y trabajadora del municipio”, insistió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Se espera que esa petición que elevó el presidente Gustavo Petro, tenga una respuesta por parte de los diferentes alcaldes del país.