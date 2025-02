Gustavo Petro insiste: “No es la primera vez que suspendemos vuelos de EE. UU. Biden no tuvo la misma reacción de Trump”

No es la primera vez que suspendemos vuelos de EEEU con retornados colombianos. Lo hicimos el 5 de mayo del 2023 con la misma exigencia; los retornados se traen en vuelos comerciales y sin esposamiento. Iniciamos dialogos para un protocolo de tratamiento digno que aun no se ha…

El presidente Petro ha dicho que, para él, la forma en que llegan los deportados a Colombia es una línea roja en ese proceso y que no permitirá que estos sean tratados en condiciones indignas, dado que se trata de ciudadanos que fueron a ese país en busca de oportunidades y no de delincuencia.

“‘Papi, me duele’, me lloraba”, refirió sobre su hijo. “A mí no me hicieron maltrato de palabras porque preferí ir mejor calladito. (…) Nada más el trato que estábamos en la celda y nos tiraban la comida en el piso”, completó.