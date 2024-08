Gustavo Petro justificó expropiación exprés argumentando que así se habría construido el metro de Bogotá y troncales de TransMilenio

“Ponen una cosa que yo no he logrado entender qué quieren decir, el fraccionamiento antieconómico del suelo, ¿quiere decir eso que usted tiene que cultivar lo que el Gobierno nacional manda? ¿quiere decir que usted no puede tener diferentes usos en esa tierra? Es decir, aquí lo que hay es una economía centralmente planificada, pero sobre todo el deseo de quitarle la propiedad a quien la tiene y generar toda la incertidumbre en el campo, es el camino a más pobreza”, aseguró Valencia.