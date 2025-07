Gustavo Petro lanza advertencia al Congreso si hunde su nueva reforma tributaria: “Condena al país”

Sobre el tema puntual de la nueva tributaria, el jefe de Estado, este martes 29 de julio, lanzó una fuerte advertencia al Congreso si hunde la nueva reforma. Alerta que puso de presente, por medio de su cuenta personal de X: “El ambiente de la tributaria lo determinan las finanzas estatales, si el Congreso no quiere condenar al país; ya se negó el Congreso el año pasado y la Corte tumbo media reforma aprobada en 2022”.

La postura del mandatario colombiano se dio por una declaración que dio el presidente del Senado, Lidio García, en la que indicó que en el Congreso no habría ambiente para sacar adelante la reforma tributaria.

“En materia de una tributaria, para llamarlo así, pues realmente es muy difícil en este momento, donde estamos a puertas de unas elecciones, presentar una tributaria no le veo tantas posibilidades, pero yo lo que ofrecí en mi discurso y en mi Presidencia es hacer una Presidencia garantista, donde vuelva el debate, donde vuelva las iniciativas parlamentarias y del Gobierno, como tal”, dijo García.

Además, expresó: “Para que puedan ser discutidas ampliamente y con el tiempo que sea necesario, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de presiones ni de premuras. Entonces, el debate va a estar abierto y si hay una tributaria, pues bueno, ya habrá que definirla si tendría los votos o no a puertas de unas elecciones”.

En su momento, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, afirmó: “El país no está para otra reforma tributaria, ojalá lo considere porque este pueblo no aguanta más. La rivalidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo al pueblo”.