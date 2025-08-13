Suscribirse

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”

El mandatario reaccionó al mensaje que envió el expresidente en el sepelio de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 8:40 p. m.
Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe. | Foto: X/@ElPensador75

Un nuevo choque se registró entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez este miércoles, 13 de agosto, luego del mensaje que envió el segundo en las honras fúnebres del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Uribe Vélez expresó en uno de los apartes del mensaje, que fue leído por el director del partido, Gabriel Vallejo: “Asesinaron a Miguel con la instigación de la venganza inducida por Petro”.

Contexto: “En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”: Miguel Uribe Londoño en el funeral de su hijo

Además, posteó el expresidente: “El mundo debe saber que Miguel era un ejemplo de oposición democrática leal. Él, como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia, nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”.

Álvaro Uribe, Miguel Uribe Turbay
Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay. | Foto: SEMANA

Y avanzó: “Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen, que Miguel combatió con ejemplar valor civil”.

“El presidente Petro pone a nuestras Fuerzas Armadas a correr el riesgo de defender la tiranía narcocomunista de Maduro, que puede ser objetivo de la acción armada de Estados Unidos. Y ya que se habla de ejércitos hermanos; es muy importante que el ejército de Venezuela no corra ese riesgo y saque definitivamente a Maduro. Que nuestras Fuerzas Armadas hagan una reflexión para no participar en ese riesgo. Esa área ya le ha abierto corredores al ELN para ingresar a puntos al interior del país donde no habían podido llegar”, anotó en el trino.

También subrayó: “Miguel estaba espiritualmente preparado para ejercer la Presidencia de la República con decoro, con nobleza en la acción y en la palabra. También con la firmeza necesaria para desarticular el crimen y para impedirle al presidente Petro llevar a cabo la amenaza que anticipa de bloquear al próximo gobierno con la anarquía de destrucción que usó en 2019 y en 2021″.

Ante lo expresado por Uribe Vélez en su mensaje, el presidente Petro respondió por medio de su su cuenta personal de X: “Álvaro Uribe está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Incluso que hoy, hace 26 años, asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP. Ahora gente sub judice como antaño, marca la línea de la extrema derecha”, expresó el jefe de Estado.

Por último, en otro trino, el mandatario argumentó las razones de por qué no asistió al sepelio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

“No vamos no porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio, recalcó Petro.

Contexto: Francia Márquez declina de asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. Estas son sus razones

