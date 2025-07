Gustavo Petro no está contento con su gabinete y prepara el quinto remezón ministerial: estos fueron los funcionarios sacrificados este martes

Durante el consejo de ministros, el presidente Petro anunció cambios “radicales” en el gabinete. “Me critican por los cambios, pero qué hago si no he encontrado un gabinete que cumpla el plan de gobierno”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BEhT99cglU

“Ministras y ministros han pasado por aquí sin saber cuál es el programa de gobierno. Y siguen existiendo. No puedo detener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. De cualquier color de piel o sector político. Un gobierno no puede permitir que se burle al pueblo. El pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respeta”, dijo Petro.