En el nuevo pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro respondió a un video publicado por la senadora uribista Paloma Valencia, en el que ella asegura que lo ocurrido en los estrados judiciales con el expresidente Uribe “no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe”.

“Este no es un gobierno valiente, es un gobierno cobarde que le teme a la oposición real. Porque sabe que no tiene cómo responder por la inseguridad, por el hambre, por la mentira. Por eso, persigue, porque no puede gobernar”, señaló Paloma Valencia en un comunicado oficial.