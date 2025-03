En el clip compartido por la internauta, que supuestamente habría sido grabado a las 9 de la mañana del jueves 26 de marzo, la usuaria del sistema de salud acude con su fórmula médica a la farmacia y quien le atiende le responde que el fármaco que le recetaron no está disponible.

Escasez de medicamentos: miles de colombianos están en vilo y no hay respuestas claras frente a este preocupante problema

“Allá al fondo se están viendo las 15 cajas que hay de jaquedol y la señorita me dice que no hay jaquedol. Allá están las 15 cajas, señores de SuperSalud”, afirma la paciente en el video mientras las funcionarias de la gestora farmacéutica le piden no ser grabadas.