Gustavo Petro publicó tabla de ejecución presupuestal y quedó al descubierto que su Gobierno se rajó: MinIgualdad no llega ni al 2 %

Ese panorama no pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, quien cuestionó con dureza la baja ejecución en el Ministerio de Igualdad.

“Lo que ha sucedido ahí, y de eso, pues, no hay mucha explicación pública, es que no se ejecutó el presupuesto de la igualdad. Y no se ejecutó, en mi opinión, por una concepción parroquial”, afirmó Gustavo Petro.