Política

Gustavo Petro reaccionó en X a la fuerte crítica que le lanzó Iván Duque por la narrativa de un supuesto “fraude electoral”

El expresidente por medio de un video expresó: “Todos los colombianos tenemos que levantar nuestra voz y defender a nuestra organización electoral”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 3:09 p. m.
El presidente Gustavo Petro pese a que la Registraduría y otras instituciones han señalado que las elecciones serán transparentes, sigue insistiendo en hablar de "fraude electoral".
El presidente Gustavo Petro pese a que la Registraduría y otras instituciones han señalado que las elecciones serán transparentes, sigue insistiendo en hablar de "fraude electoral". Foto: Colprensa y SEMANA, respectivamente.

Un agudo cuestionamiento hizo el expresidente Iván Duque, al presidente Gustavo Petro, por su insistencia sobre un supuesto “fraude electoral” a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, fecha en la que se abrirán las urnas, para que los ciudadanos puedan participar en la elección del nuevo Congreso y las diferentes consultas presidenciales.

Duque, por medio de su cuenta personal de X, publicó un video en el que criticó con dureza a Petro y esa narrativa de “fraude”, al señalar que el sistema electoral colombiano es reconocido a nivel mundial por su transparencia.

El mensaje que no pasó desapercibido por parte de Gustavo Petro y motivando una respuesta al expresidente: “Es en su gobierno, señor Duque, donde se cometió un fraude contra el Pacto Histórico por 640.000 votos que traspasaron al partido de la U, usted, señor Duque, no dijo ni pío. Es deber de un presidente garantizar la transparencia democrática”.

“En Colombia desde la sentencia del Consejo de Estado del 2018 sobre el sistema electoral, desacatada, se puede hablar de riesgo de fraude y veremos si pasa al fraude real. Las elecciones no deben tener riesgo de fraude”, insistió el jefe de Estado.

Gente

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Política

Gobierno expidió el decreto que permite a funcionarios de la Procuraduría usar celulares en los puestos de votación

Política

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

Política

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

Política

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Política

Ricardo Arias quiere llegar a la Cámara por Bogotá: “Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad”

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

Nación

Se conoce la fecha en la que se podrá ver al presidente Petro actuando en la película ‘Padilla’

Confidenciales

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Mundo

Estas son las investigaciones que enfrentó el actor que participó en millonaria película del Gobierno Petro

En le video que compartió Duque, habló del daño que le hace a la democracia ese tipo de alertas de fraude, cuando las instituciones han dado garantías para el ejercicio electoral.

“Es muy grave y preocupante lo que está pasando en los últimos días. Todos los colombianos estamos listos y preparados para llegar el próximo domingo a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Pero hemos visto en los últimos días de manera sistemática a Gustavo Petro atacar a la organización electoral, a tratar de hablar sistemáticamente de fraude y a tratar también de cuestionar la capacidad que tiene la organización electoral histórica y que ha pasado por muchísimas pruebas, siempre respondiéndole al país, procesar adecuadamente la información de preconteo y darle a los colombianos la tranquilidad sobre quiénes son elegidos”, dijo Iván Duque.

El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.
El presidente Gustavo Petro ha solicitado de manera reiterativa una auditoria al software del proceso electoral. Foto: Presidencia

Y agregó: “Ahora Petro lo que busca es cuestionar el sistema de preconteo y tratar de asumir también facultades electorales diciendo a los colombianos que él va a hacer la inspección, algo que le corresponde a la organización electoral. ¿Qué está preparando Gustavo Petro para Colombia? ¿Cuestionar una institución transparente, una institución que se ha ganado el respeto no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, para tratar de enrarecer el ambiente de cara a la primera y a la segunda vuelta presidencial?”.

“Todos los colombianos tenemos que levantar nuestra voz y defender a nuestra organización electoral, pero sobre todo también estar preparados para decir ya basta, no queremos más abusos así ,como han destruido la salud, la política fiscal, así como han destruido también el sector energético, las relaciones internacionales”, recalcó el exmandatario.

Y concluyó: “No debemos permitir que se destruya el prestigio, la tradición y la credibilidad del sistema electoral los colombianos, no nos vamos a dejar intimidar, ni vamos a dejar que se nos arrebate el mandato popular que debe ser expresado en las urnas. Esa es la principal tarea que debemos asumir para defender nuestra democracia”.

Más de Política

El grupo más numeroso es el de los jurados de votación, con más de 860.000 ciudadanos designados por la Registraduría Nacional.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Actriz Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Gobierno expidió el decreto que permite a funcionarios de la Procuraduría usar celulares en los puestos de votación

Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

.

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Ricardo Arias Macias, candidato a la Cámara por Bogotá de Colombia Justa Libres.

Ricardo Arias quiere llegar a la Cámara por Bogotá: “Necesitamos cárceles que protejan a la sociedad”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

Reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se adelantó para el próximo 13 de marzo: el encuentro será en Cúcuta

Noticias Destacadas