Gustavo Petro reaccionó en X a la fuerte crítica que le lanzó Iván Duque por la narrativa de un supuesto “fraude electoral”

Un agudo cuestionamiento hizo el expresidente Iván Duque, al presidente Gustavo Petro, por su insistencia sobre un supuesto “fraude electoral” a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, fecha en la que se abrirán las urnas, para que los ciudadanos puedan participar en la elección del nuevo Congreso y las diferentes consultas presidenciales.

Duque, por medio de su cuenta personal de X, publicó un video en el que criticó con dureza a Petro y esa narrativa de “fraude”, al señalar que el sistema electoral colombiano es reconocido a nivel mundial por su transparencia.

El mensaje que no pasó desapercibido por parte de Gustavo Petro y motivando una respuesta al expresidente: “Es en su gobierno, señor Duque, donde se cometió un fraude contra el Pacto Histórico por 640.000 votos que traspasaron al partido de la U, usted, señor Duque, no dijo ni pío. Es deber de un presidente garantizar la transparencia democrática”.

“En Colombia desde la sentencia del Consejo de Estado del 2018 sobre el sistema electoral, desacatada, se puede hablar de riesgo de fraude y veremos si pasa al fraude real. Las elecciones no deben tener riesgo de fraude”, insistió el jefe de Estado.

En le video que compartió Duque, habló del daño que le hace a la democracia ese tipo de alertas de fraude, cuando las instituciones han dado garantías para el ejercicio electoral.

“Es muy grave y preocupante lo que está pasando en los últimos días. Todos los colombianos estamos listos y preparados para llegar el próximo domingo a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Pero hemos visto en los últimos días de manera sistemática a Gustavo Petro atacar a la organización electoral, a tratar de hablar sistemáticamente de fraude y a tratar también de cuestionar la capacidad que tiene la organización electoral histórica y que ha pasado por muchísimas pruebas, siempre respondiéndole al país, procesar adecuadamente la información de preconteo y darle a los colombianos la tranquilidad sobre quiénes son elegidos”, dijo Iván Duque.

El presidente Gustavo Petro ha solicitado de manera reiterativa una auditoria al software del proceso electoral. Foto: Presidencia

Y agregó: “Ahora Petro lo que busca es cuestionar el sistema de preconteo y tratar de asumir también facultades electorales diciendo a los colombianos que él va a hacer la inspección, algo que le corresponde a la organización electoral. ¿Qué está preparando Gustavo Petro para Colombia? ¿Cuestionar una institución transparente, una institución que se ha ganado el respeto no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, para tratar de enrarecer el ambiente de cara a la primera y a la segunda vuelta presidencial?”.

“Todos los colombianos tenemos que levantar nuestra voz y defender a nuestra organización electoral, pero sobre todo también estar preparados para decir ya basta, no queremos más abusos así ,como han destruido la salud, la política fiscal, así como han destruido también el sector energético, las relaciones internacionales”, recalcó el exmandatario.

Y concluyó: “No debemos permitir que se destruya el prestigio, la tradición y la credibilidad del sistema electoral los colombianos, no nos vamos a dejar intimidar, ni vamos a dejar que se nos arrebate el mandato popular que debe ser expresado en las urnas. Esa es la principal tarea que debemos asumir para defender nuestra democracia”.