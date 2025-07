Gustavo Petro reconoció que estuvo a punto de “frenar las vacaciones” de mitad de año. Reveló el motivo y la región que se afectaría

“El 90 % de la población rural fue vacunada en las zonas donde apareció y no se expandió más. Eso no hay que cantar victorias siempre, pero no se expandió más. La gente puede ir de vacaciones hoy con tranquilidad y estuvimos a punto de frenar las vacaciones allá en Melgar y en esos lugares. Aquí se hubiera metido en las zonas cálidas de Nariño”, afirmó el jefe de Estado.