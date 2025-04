Gustavo Petro regresó a las pantallas: 10 frases polémicas y su confesión de que no puede ir a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro volvió a utilizar este lunes el horario prime de la televisión colombiana para hablar de su Gobierno, aclarar dudas, comunicar problemas y señalar responsables. SEMANA reconstruye los momentos más polémicos de la jornada que promete una larga batalla legal en el país.

Los planes se cumplieron al pie de la letra: el jefe de Estado interrumpió la programación de los canales públicos y privados a las 7:15 p. m. con el argumento de que se trataba de una alocución presidencial, permitida por la ley, y se extendió por 104 minutos conversando sobre la fiebre amarilla.

Esa intervención no la presentó como un consejo de ministros —aunque hay voces que lo califican como tal—, pues se recordará que el Consejo de Estado le prohibió transmitirlos a través de canales privados —y ya hay expertos en derecho que lo acusan de violar la norma—.

Una vez superado el tiempo, los canales retomaron su programación habitual y Petro migró a los medios públicos para compartir el consejo de ministros desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. Hubo un minuto de silencio en honor al papa Francisco y múltiples afirmaciones, aquí las más polémicas:

“El consejo de ministros ha sido censurado”: Petro

“El consejo de ministros ha sido censurado. No me da temor decir la palabra. Esa ha sido la intención. Parece que molestaba mucho ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana”.

“Voy a sacar la espada de Bolívar”

El 1 de mayo, “voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular, lo más diversa posible, el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar”.

Alocución de Gustavo Petro este 21 de abril. | Foto: Presidencia.

¿Cómo financiar el plan para atender crisis de fiebre amarilla?

“Necesitamos hasta ahora, un cálculo inicial, 600 mil millones de pesos que pueden elevarse, dependiendo de la velocidad de la enfermedad a un billón. ¿Cómo vamos a financiar la campaña? Hay dos maneras. Trasladando partidas del actual presupuesto a financiar este gasto que no estaba previsto. ¿De dónde va a salir la plata? Lo voy a decir aquí, bien y claro: de las concesiones 4 y 5G de Colombia, que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos, en fideicomisos, porque no están cumplimiento los contratos de construcción de las carreteras. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero”.

“Presidente de Latinoamérica”

“Voy como presidente de la Celac. Ahora soy dos veces presidente. Presidente de Colombia y presidente de Latinoamérica y el Caribe. Quiero hablar con los chinos sobre el diálogo entre civilizaciones, sobre que América Latina debe volcarse al mundo y sobre Colombia, obviamente, para firmar varios tratados comerciales”.

¿Sin visa a Estados Unidos?

“Yo ya no puedo ir, porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”.

¿No es consejo de ministros?

“Esto no es un consejo de ministros. Un consejo de ministros tiene su formalidad. Esta es una alocución presidencial. Si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan”.

Marchas del 1 de mayo

“Todo ministro o ministra tiene la labor de movilizar todo lo que pueda, que no son los empleados, que son la mayoría uribistas y nos hacen feo, todo el siglo gobernando este Estado, sino que es la población a la que nos referimos y que tiene que reaccionar”.

Consejo de ministros este lunes 21 de abril. | Foto: Presidencia.

¿Prorrogar el decreto de conmoción interior?

“Se va acabar en dos días el decreto de conmoción. Yo voy a evaluar si lo prorrogo o no. Si nos tumban el decreto inicial pues toca mandar al Ejército a la casa, espero que no lo hagan. Pero si se respeta el decreto inicial, todos los impuestos que se pusieron allí, y la financiación del Ejército y la financiación de la sustitución de cultivos, se salvarían hasta el 31 de diciembre, pero no la contratación de obras”.

Despachada contra el presidente del Congreso

“El presidente del Senado, Cepeda, Efraín, decidió en una de sus estrategias de oposición desfinanciar al Gobierno y saboteó la ley de financiamiento el año pasado con otros de sus amigos, y nos dejó un presupuesto desequilibrado que, en lugar de poder financiar, nos ha tocado es aplazar. No solamente él es el responsable de estas cifras, la verdad es que también la mitad de la reforma tributaria se cantó por una sentencia judicial”.

Futuro de las EPS intervenidas