Gustavo Petro le respondió a Lina Garrido tras explosivo discurso en el Congreso

Ella no dudó en reaccionar en su cuenta de X tras la salida del jefe de Estado: “ Salió corriendo . Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile”.

Petro la refutó: “No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuché insultos y mentiras”.

Petro agregó: “Vuelvo a repetirlo. Tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y, de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria”.

Garrido, en el Congreso, se despachó contra el presidente: “Yo voté por usted, como 11 millones de colombianos, que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de la Picota y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro”.