Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

El jefe de Estado reaccionó a un informe de la Contraloría General.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 5:02 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, realizó una llamativa publicación en redes sociales.
Este jueves 29 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje en redes sociales, en el cual detalla cómo se afectó su familia debido a una millonaria compra que hizo su administración.

Se trata del millonario contrato que firmó el Gobierno para adquirir los aviones de guerra Gripen, cuyo proceso pasó a revisión de la Contraloría General.

La entidad, luego de revisar ese contrato, indicó que los Gripen, en términos operativos, tienen un costo por hora de vuelo por debajo de la competencia más cercana. Así mismo, se adaptan más fácil a la infraestructura colombiana para operar en pistas más cortas e incluso carreteras.

En el mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal de X, manifestó: “Si Gripen fue la oferta más favorable para el país y la Contraloría no encontró irregularidades, ¿qué hacemos con la prensa que se dedicó a sembrar dudas sobre mí y mi familia y el Gobierno? ¿Cuánta calumnia no irradiaron sobre el presidente y su familia?“.

Además, detalló la Contraloría: “El contrato contempla compensaciones industriales, sociales y militares (offset). En este sentido, en cuanto al componente social, este corresponde al 85 % de créditos offset que será desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

Sobre la operación de adquisición, el negocio incluyó 17 aeronaves con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.

Finalmente, el pasado 14 de noviembre de 2025, el mandatario colombiano, en un evento público, firmó el contrato de los aviones Gripen.

“Se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas, de superioridad aérea con la más alta tecnología, que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud”, dijo en esa ocasión el jefe de Estado.

Y concluyó el mandatario en esa oportunidad: “Queda anunciado y espero que represente una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, conquistar el cielo, llegar a la estratósfera y conquistar el espacio, como dice su nombre”.

