Contraloría reveló hallazgos del contrato multimillonario que firmó el Gobierno para la compra de aviones Gripen

El ente de control accedió a la totalidad de la información, que ha sido clasificada como reservada por motivos de seguridad.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:57 p. m.
La Contraloría General de la República avaló el multimillonario contrato que firmó el gobierno del presidente Gustavo Petro para adquirir 17 aviones Gripen que llegarán a reemplazar la flota de combate con la que cuenta Colombia en la actualidad.

El ente de control accedió a la totalidad del negocio, que se encuentra clasificado bajo la modalidad de información secreta y ultrasecreta, teniendo en cuenta que esta podría afectar la seguridad nacional.

Así fue como se logró determinar que la propuesta hecha por Saab (Suecia) ofreció la forma más temprana de reemplazar los aviones Kfir, la flota que actualmente tiene el país, pero —además— el negocio incluyó 17 aeronaves con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.

La Contraloría también confirmó que los Gripen, en términos operativos, tienen un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. Así mismo, se adaptan más fácil a la infraestructura colombiana para poder operar pistas más cortas e incluso carreteras.

Gobierno Petro gastaría más de 1.900 millones de dólares en compra de aviones y sin estudio técnico

“El contrato contempla compensaciones industriales, sociales y militares (offset). En este sentido, en cuanto al componente social, este corresponde al 85 % de créditos offset que será desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, detalló la entidad.

El análisis permitió identificar que el 15 % de esos créditos offset está orientado al desarrollo de la industria aeronáutica nacional y al fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Aeroespacial.

La Contraloría también determinó que el contrato estableció un pago anticipado del 40 % en seis cuotas entre 2026 y 2031, y el 60 % restante se hará contra entrega entre 2028 y 2032; el negocio incluyó garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales que aplica con la ley colombiana.

En los últimos tres años, la CGR ha auditado 599 proyectos financiados con regalías por un valor de 7,1 billones de pesos.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Contraloría

“De acuerdo con el resultado de la evaluación de las propuestas, la ponderación de las puntuaciones en cada una de las propuestas llevó a concluir que la oferta presentada por Saab-Gripen es la que se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país”, concluyó la entidad.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantó una evaluación técnica que incluyó nuevas variables y 157 subvariables, relacionadas con características operacionales, sensores, aviónica, armamento, costos, infraestructura y tecnología, en la cual Saab, obtuvo el mayor puntaje, según el comité evaluador.

La compañía Saab presentó una propuesta que superó los 3.100 millones de euros que terminó teniendo las condiciones más favorables para el país.

