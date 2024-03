“Gustavo Petro sigue sin un líder de la oposición y sus embarradas cada vez son mayúsculas”: Gustavo Álvarez Gardeazabal critica a Uribe y Vargas Lleras

“Si algo caracteriza este cuatrienio de Petro es que no tiene al frente un verdadero líder de oposición. El espectáculo brindado por las gigantescas marchas en contra del gobernante la semana anterior no fue aprovechado por ningún político colombiano. Y mucho menos por los empresarios que, podrían ser, la cabeza de la oposición”, dijo el líder de opinión en sus redes sociales.

Se suponía- añadió Gardeazabal- “que iba a surgir desde la derecha alguien que aglutinara a la otra mitad del país que quedó derrotada, pero nadie se le midió. Los unos, porque sabían cómo era la política colombiana y consideraron que era mejor entrar a la reserva y estar atentos a cómo se podría, eventualmente, negociar con Petro. Los otros, porque no tienen suficientes cojones para enfrentar a un activista inteligente, que se sabe defender apelando a la multitud, creyéndose sus propias mentiras o administrando el poder dentro del esquema leninista que le distingue”.

El tiempo ha pasado, dijo Gardeazabal. “Las embarradas de Gustavo Petro son mayúsculas y cada vez más abundantes. Los berrinches retrecheros son iguales a los adjetivos que usa para calificar- más como resentido perenne que como Presidente de la Nación- a quienes no valora como compatriotas respetables”.

Y siguió: “Sus senadores del Centro Democrático no saben ni siquiera usar la brújula. Y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se gasta tiempo y dinero en batallar por lavar ficticiamente su espejismo de cascarrabia y coscorronudo, aconsejado por un mal manejador de imagen”.

Por otro lado, “en las nuevas cochadas, hay quienes no saben conjugar el verbo respetar, como el senador Jota Pe Hernández o hacen cola para pedirle permiso a su jefe, como el prometedor senador de Cambio Radical, David Luna. Y ni qué decir de la oposición de izquierda porque no existe. Los garajes petristas no la dejan ni siquiera tuitear para distinguirse de la montonera equivocada”.