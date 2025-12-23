Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

Gustavo Petro, presidente de la República, envió un mensaje a la Corte Constitucional tras expedir el decreto que declara emergencia económica en Colombia.

A través de su cuenta de X, el mandatario dijo que “la Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica”.

Petro también recordó la “actitud” del Congreso, al hundir dos veces la ley de financiamiento, y del Banco de la República, al mantener la tasa de interés real.

Según su publicación en X, esto provocó el “hecho absolutamente sobreviniente” que llevó a declarar la emergencia económica.

“El alza del costo de la deuda y la insostenibilidad de la deuda, a pesar de que el Gobierno la ha disminuido y metido dentro del marco fiscal de mediano plazo. De mantener esa situación la crisis económica es sobreviniente”, expresó el mandatario.

Igualmente, el mandatario felicitó a la Corte Constitucional por no sesionar en vacancia judicial para revisar el decreto de emergencia económica.

“Felicito a la Corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar”, dijo.

Y acusó a los “megarricos” de dejar de pagar la salud a sus trabajadores que, según él, compensa el Estado y equivale a la suma que supliría el decreto.

“La suma este año es de 20 billones dejados de pagar, cifra que en 15 billones paga ahora el pueblo colombiano a través del presupuesto público. 15 billones es lo que precisamente vale el decreto tributario de emergencia, es decir, solo le pedimos que devuelvan el subsidio de lo que dejaron de pagar en salud”, se lee en la publicación.

El mandatario también explicó: “Si hay déficit primario fiscal, es decir, los ingresos tributarios son menores que los gastos corrientes, los gastos menos inversión y pago de deuda, entonces será insostenible la deuda siempre que la tasa de interés real sea mayor que la tasa de crecimiento real de la economía”.

También equiparó la situación del país con la de una familia, diciendo que “la familia entrará en la pobreza porque no podrá pagar la deuda, los bancos, o el gota a gota, le cerrará el crédito y el salario no le alcanzará para pagar los alimentos, porque vendrá es sangre y pobreza. Aparecerá el usurero con pistola al cinto cobrando intereses enormes si le presta de nuevo el dinero”.

Frente a la crisis en Colombia, Petro aseguró que se une a la caída del precio internacional del petróleo y el carbón, así como “la exigencia de la Corte Constitucional de equiparar el sistema subsidiado y contributivo, eso vale $ 3.7 billones más en el presupuesto”.

Finalmente, el presidente aseguró que a las 7 de la noche, en su alocución, hablará sobre “noticias buenas de Nochebuena para Colombia”, que podría hacer referencia a la revelación del porcentaje de aumento del salario mínimo.