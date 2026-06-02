El presidente Gustavo Petro tuvo que rectificar unas declaraciones que emitió durante un consejo de ministros de octubre de 2025 en las que hizo referencia a los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno.

En esa transmisión, el mandatario los señaló, sin mostrar pruebas, de estar implicados en casos de volteo de tierras y en las irregularidades que salpicaron al Banco Pacífico.

Centro Carter pidió respetar el resultado de las elecciones presidenciales

El jefe de Estado tuvo que reconocer que estas personas “no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena, por hecho criminal asociado al caso del Banco del Pacífico, al volteo de tierras en la Sabana de Bogotá, al predio Hacienda San Simón o a ningún otro de los asuntos referidos en mi intervención del 21 de octubre de 2025.

El presidente defendió que en 2002 participó de un debate de control político sobre el caso del Banco del Pacífico. Además, hizo énfasis en que publicó un libro con pruebas y documentos que hicieron parte de esa investigación que desarrolló como congresista.

Gustavo Petro publicó el documento con las más de 5.000 mesas “atípicas” sobre la primera vuelta presidencial

Petro tuvo que reconocer que “los señores Moreno Mejía gozan plenamente de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa presunción opera por ministerio de la ley y permanece intacta mientras no concurra sentencia condenatoria en firme proferida por juez penal competente; garantía que ningún servidor público, incluido el presidente de la República, puede ni pretende desconocer“.

Pese a que tuvo que rectificar sus afirmaciones por una orden judicial, el mandatario ratificó las aseveraciones que hizo durante el debate que desarrolló en el Congreso, en 2002, y anunció que su libro volverá a ser editado.