Gustavo Petro vaticina que Katherine Miranda hundirá la reforma tributaria y le lanza advertencia: “Ya verás en el 2027”

La congresista ha sido una de las principales detractoras de proyecto del presidente y desde hace varías semanas ha criticado fuertemente la reforma.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 1:59 a. m.
Gustavo petro y Katherine Miranda
Gustavo Petro y Katherine Miranda. | Foto: SEMANA

La reforma tributaria que presentó el gobierno Petro volvió a encender los ánimos políticos y generó un choque entre el presidente y la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda.

En medio de su intervención en el Congreso de Colfecar, la congresista aseguró que no solo en el país, sino en el legislativo, no había ánimo para aprobar la reforma tributaria del presidente y que ella, ahora como coordinadora ponente de ese proyecto, iba a dar todo “para volverle a negar la reforma tributaria a Petro”.

Ante las declaraciones de la congresista, el presidente Petro, como es habitual, publicó un trino en su cuenta de X en el que increpó a la representante y le dijo que lo que estaba haciendo no era un daño contra el presidente, sino que representaba un mal para el país de cara al futuro.

No me haces daño a mí, Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar”, escribió el presidente en su mensaje.

A renglón seguido, le señaló a Miranda que si ella, junto a sus “compañeros de extrema derecha”, hunden la reforma tributaria, tendrán que ver graves consecuencias en 2027.

Katherine Miranda y Gustavo Petro
Katherine Miranda y Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha, ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer, ya no en el discurso, sino en los hechos, por simple ignorancia económica y odio político”, precisó.

Hay que decir que la representante a la Cámara ya había manifestado su preocupación por la radicación de la nueva reforma tributaria por parte del Gobierno nacional, con la que el Ejecutivo pretende recaudar 26,3 billones de pesos.

trabajadores y reforma tributaria de Gustavo Petro
¿La reforma tributaria afectará el consumo? | Foto: Presidencia / Adobe Stock

La congresista, semanas antes de este episodio, advirtió que ese proyecto hará más costoso pagar entradas para conciertos, también tiquetes para eventos deportivos como los partidos de fútbol o hasta comprar vehículos, pues esas compras tendrán un nuevo impuesto que se ubicará en 8 por ciento o 19 por ciento, según el tipo de carro que se vaya a adquirir.

“Desde el Congreso recibimos con muchísima preocupación la reforma tributaria que acaba de radicar el Gobierno nacional. Una de las principales angustias es que ahora le quieren poner IVA a la cuota de administración, también a los parqueaderos y a las zonas comunes de los edificios”, consideró Miranda.

Katherine MirandaGustavo PetroReforma triburatia de Gustavo PetroLey de financiamientoCongreso de la Repúblic

