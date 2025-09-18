Gustavo Petro vaticina que Katherine Miranda hundirá la reforma tributaria y le lanza advertencia: “Ya verás en el 2027”

La reforma tributaria que presentó el gobierno Petro volvió a encender los ánimos políticos y generó un choque entre el presidente y la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda.

No me haces daño a mi Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar.



Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer, ya no en el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2025

En medio de su intervención en el Congreso de Colfecar, la congresista aseguró que no solo en el país, sino en el legislativo, no había ánimo para aprobar la reforma tributaria del presidente y que ella, ahora como coordinadora ponente de ese proyecto, iba a dar todo “para volverle a negar la reforma tributaria a Petro”.

Ante las declaraciones de la congresista, el presidente Petro, como es habitual, publicó un trino en su cuenta de X en el que increpó a la representante y le dijo que lo que estaba haciendo no era un daño contra el presidente, sino que representaba un mal para el país de cara al futuro.

“Vamos a hacer todo lo posible para volver a negarle la reforma tributaria a Gustavo Petro”: Katherine Miranda en el congreso de Colfecar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jDhQi5ij2W — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2025

“No me haces daño a mí, Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar”, escribió el presidente en su mensaje.

A renglón seguido, le señaló a Miranda que si ella, junto a sus “compañeros de extrema derecha”, hunden la reforma tributaria, tendrán que ver graves consecuencias en 2027.

Katherine Miranda y Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha, ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer, ya no en el discurso, sino en los hechos, por simple ignorancia económica y odio político”, precisó.

Hay que decir que la representante a la Cámara ya había manifestado su preocupación por la radicación de la nueva reforma tributaria por parte del Gobierno nacional, con la que el Ejecutivo pretende recaudar 26,3 billones de pesos.

¿La reforma tributaria afectará el consumo? | Foto: Presidencia / Adobe Stock

La congresista, semanas antes de este episodio, advirtió que ese proyecto hará más costoso pagar entradas para conciertos, también tiquetes para eventos deportivos como los partidos de fútbol o hasta comprar vehículos, pues esas compras tendrán un nuevo impuesto que se ubicará en 8 por ciento o 19 por ciento, según el tipo de carro que se vaya a adquirir.