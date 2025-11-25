Suscribirse

Política

Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro, responsabilizó a la CIA por Calarcá e insiste en que Trump no quiere escucharlo

El presidente habló en una entrevista exclusiva con CNN.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 3:57 a. m.
.
Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente Gustavo Petro volvió a defender a su homólogo Nicolás Maduro en medio de las tensiones que se presentan entre Estados Unidos y Venezuela desde hace varias semanas.

En una entrevista exclusiva con el medio CNN, el mandatario de los colombianos fue enfático al mencionar que el dictador venezolano no sería líder del narcotráfico, como lo señala el Gobierno de Donald Trump.

Petro habló este martes, 25 de noviembre, con la periodista Isa Soares, en Bogotá, y se refirió a la designación de Estados Unidos al clasificar el Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, que estaría dirigido por Maduro.

El problema de Maduro se llama democracia, yo lo reconozco así, falta de democracia y de diálogo. Ninguna investigación colombiana, que es independiente al presidente y en años en que yo no he sido presidente, nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro”, expuso Petro en CNN.

Contexto: “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

El mandatario volvió a defender, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, a Maduro con quien tiene buenas relaciones diplomáticas y se ha reunido en más de dos oportunidades.

No estoy diciendo que no sea dictador, porque las dictaduras se meten en el concepto de la falta de democracia. Unas más que otras, pero así son”, detalló el presidente.

Esta entrevista se da el mismo día en que Trump aseguró que está dispuesto a entablar una reunión con Venezuela, pero que no descarta una intervención militar dentro del territorio del país latinoamericano.

Para muchos, Estados Unidos iniciará un ataque para sacar a Maduro del poder.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images vía AFP / Foto 2: Semana / Foto 3: AFP

Lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania: petróleo, petróleo (…) Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora, pesado, ojo con esa definición, y en Ucrania hay reservas y en general todas las guerras de este siglo han tenido que ver con el petróleo”, mencionó Petro.

Y agregó el presidente: “La lógica venezolana de Maduro, no de toda la sociedad venezolana, es permanecer en el poder tal cual, con bases ilegítimas, sí. Porque yo le he dicho a Maduro: ‘Es hora de recambios y es hora de elecciones libres’. Previo le dije a Maduro: ‘Compartir el poder para ganar confianzas entre los dos bandos y tener verdaderas elecciones libres’”.

Contexto: “Podrían ejecutarlo”: preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro si cede ante presión de EE. UU.

En la misma entrevista, Petro volvió a referirse al informe de Noticias Caracol, en el cual se evidenciaría la infiltración por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y en el actual Gobierno nacional.

La CIA sigue aquí en Colombia mientras sepa que persigue narcos, pero si está conspirando contra la soberanía de Colombia, pues no va a poder ser nuestra juntura”, afirmó en CNN.

Así mismo, recordó las palabras que hace varías semanas le dijo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump: “Petro es el jefe de los narcotraficantes”.

En la entrevista, el mandatario mencionó que desde su gobierno se ha combatido el narcotráfico y que “Trump no ha sido capaz de escucharme”, donde agregó que es “un matón, subversivo, terrorista, cosas por el estilo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hinchas de Millonarios reciben una buena noticia: “Finalizaría esta semana su vínculo contractual”

2. Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro, responsabilizó a la CIA por Calarcá e insiste en que Trump no quiere escucharlo

3. Ventilan interés desde Atlético Nacional en técnico campeón para 2026: filtran qué pasaría con Diego Arias

4. El millonario premio que se llevó Violeta Bergonzi tras ganar ‘MasterChef Celebrity’ 2025

5. Nuevas leyes de tránsito empiezan el 1 de diciembre en EE. UU.: estas son las sanciones que podrían costarle hasta 1.000 dólares

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNicolás MaduroDonadl TrumpCIACalarcá

Noticias Destacadas

.

Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro, responsabilizó a la CIA por Calarcá e insiste en que Trump no quiere escucharlo

Alexander Díaz, alias Calarcá, Disidencias de las FARC en el Guaviare armas, hombres armados. Fotógrafo Esteban Vega La-Rotta Abril 30 de 2025

Gustavo Petro anunció examen forense a chats de Calarcá Córdoba, pese a insistir en que sus nexos con la DNI y el Ejército “son falsos”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro rectificó comentario donde habló del “clítoris” y el “cerebro” de las mujeres: “Reconozco que fue desafortunado”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.