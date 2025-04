Gustavo Petro y Álvaro Leyva: SEMANA revela secretos de la molestia y ruptura del excanciller con el presidente

Álvaro Leyva, el abogado, político, diplomático, ministro, embajador, entre otro rosario de cargos públicos, se convirtió en uno de los dirigentes más cercanos a Gustavo Petro. No importó que engrosara durante años las filas del Partido Conservador. A ambos los unía el interés por alcanzar la paz en Colombia.

Es más, desde semanas atrás de asumir el cargo, él viajó a Venezuela y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Era el puente perfecto de Gustavo Petro para terminar de llegar al dictador y restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que permanecieron rotas durante el gobierno de Iván Duque. A Petro no le importó que Leyva alcanzara los 80 años ni que se asomaran demandas que pedían su salida porque cumplía la edad de retiro forzoso.

Álvaro Leyva asumió sus funciones y meses después empezó a desmotivarse, a no encontrar un verdadero rumbo frente a la política internacional, según le contó una fuente a SEMANA quien pidió reserva de su identidad.

“Me sorprendió desde un momento que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a escucharlo, la señora Laura Sarabia me hacía esperar por horas con la excusa de que usted, eventualmente, me recibiría”, añadió.