Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Las elecciones del 8 de marzo le permitirán a Álvaro Uribe y Gustavo Petro determinar si tienen el control total de sus bases.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Paloma Valencia, Alvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda
Paloma Valencia, Alvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda Foto: SEMANA

A ocho días de la consulta popular y las elecciones parlamentarias, el uribismo y el petrismo, las dos corrientes políticas más grandes del país enfrentadas ideológicamente, están soportando el mismo problema: la rebeldía de sus bases que quieren salirse del libreto y apoyar a sus propios candidatos a la presidencia.

Este viernes, 27 de febrero, el Centro Democrático, un partido que históricamente se ha caracterizado por la disciplina que imprime el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que llamar al orden a sus militantes y pedirles el respaldo exclusivo en favor de Paloma Valencia, la candidata única del partido escogida en un proceso interno en diciembre de 2025.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público
La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público Foto: Fotos suministradas por el Centro Democrático

“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y el Senado del partido y la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la presidencia”, se lee en el comunicado.

Incluso, la colectividad fue más allá y habló del acarreo de “investigaciones disciplinarias internas, así como procesos ante el Consejo Nacional Electoral y la Jurisdicción contencioso-administrativa”.

