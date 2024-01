“Hace peligroso ejercer la oposición”: David Ghitis a ‘Noticias Uno’ por catalogarlo de “opositor extremista”

SEMANA: ¿Qué opina sobre la nota periodística de Noticias Uno en la que lo mencionan como parte de supuestos “grupos extremistas de oposición” que buscan la desestabilización del Gobierno?

David Ghitis (D.G.): No sé de dónde han sacado mi nombre los señores de Noticias Uno, menos relacionándome con grupos que quieren hacer cosas violentas. He sido reconocido antipetrista, opositor desde que Petro fue alcalde. Desde esa época me he opuesto a Gustavo Petro, desde que fue candidato.

Siempre he pensado que una persona que tomó las armas para matar a sus compatriotas no tiene por qué tener el derecho para gobernarlos. Por eso he sido opositor férreo, pero bajo ese mismo principio, no estoy de acuerdo con acciones violentas.

SEMANA: ¿Qué se hacía en la grabación que Noticias Uno publicó de una reunión en Zoom entre opositores?

D.G.: Por ser opositor reconocido me invitan a muchísimos Zoom y grupos de WhatsApp, precisamente para hablar sobre el futuro del país. La reunión a la que ellos hacen referencia tuvo lugar a comienzos de diciembre, eso ya hace más de un mes.

Efectivamente, hubo gente que habló del cabildo abierto, hubo gente que recordó lo que está haciendo el doctor Carlos Alonso Lucio, que presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones. Se habló de otra denuncia que está en marcha también por parte del doctor Abuchaibe, también ante la Comisión de Acusaciones.

El momento en el que yo tomé la palabra, recordé, primero que todo, que la única salida viable de todo lo que tenemos nosotros en este momento con Gustavo Petro en la Presidencia es la salida constitucional.

Nada que no sea constitucional es aceptable. Nada que tenga que ver con actos violentos. Yo me opongo a la violencia. Nada que tenga que ver con sabotaje, todo tiene que ser a la luz de la ley y la Constitución. Lo peor que le puede pasar al país es terminar siendo un paria de la comunidad internacional por hacer golpes de Estado o tumbar presidentes. Cuando entro a estos foros es lo primero que menciono. Digo que si aquí piensan hablar de estas cosas, conmigo no cuenten. De entrada. Lo peor que le puede pasar al país es convertir a Gustavo Petro en un mártir.

Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

SEMANA: ¿Qué intención tiene Noticias Uno al publicar la grabación?

D.G.: No sé cuál es la intención de Noticias Uno de hilar tan delgado, trayendo un Zoom que no fue una cosa privada u oculta. Fue un Zoom en el que un grupo invitó a mucha gente. Yo no soy parte de ese grupo, por ser reconocido como opositor me invitaron. No es una cosa clandestina, no es un grupo organizado. Mandé hace unos minutos un derecho de petición para que me manden una copia del mencionado informe de inteligencia al que ellos hacen referencia.

SEMANA: ¿Ese Zoom haría parte de ese informe de inteligencia que cita Noticias Uno?

D.G.: Eso es lo que yo entiendo de la nota, hace parte del informe. Además, los señores de Noticias Uno editorializan diciendo que se estarían conformando grupos extremistas. Eso es además peligroso para nuestra seguridad. Por eso hice una solicitud, les mandé un derecho de petición para que nos entreguen ese informe.

SEMANA: ¿Qué le parece que inteligencia haga un informe para categorizar los grupos que organizan las marchas contra el mismo?

D.G.: Me parece gravísimo. Salí de Colombia precisamente porque recibí amenazas por oponerme a Gustavo Petro. Uno ve cómo la prensa ha sido víctima de ataques y perfilamientos por publicar las cosas que suceden en el país y que al Gobierno no le gusta que se publiquen. Hay una persecución a la prensa y creo que está en la mira. Sobre todo la prensa libre, que publica las cosas.

En Colombia se necesita pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que protejan a la prensa. Por una columna mía que publicó RCN, Petro me llamó neonazi en campaña. Desde ahí comencé a recibir muchísimas amenazas, tanto que me tocó salir del país.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Usted dice en el derecho de petición que hace responsables a Noticias Uno y el Gobierno por lo que pueda suceder a raíz de esta publicación. ¿Teme por su integridad?

D.G.: Afortunadamente, me encuentro fuera del país, un poquito más lejos de las garras de los seguidores del Gobierno. Efectivamente, siento que las personas que tenemos algún reconocimiento por ser abiertamente opositores, mostrando nuestras caras y dando nuestros nombres, estamos en riesgo.

Volver a Colombia en este momento sería muy peligroso para mí, gracias a tener a alguien que formó parte de un grupo de asesinos en el poder. Que las personas se expongan a esto hace peligroso ejercer la oposición.

SEMANA: ¿En qué posición está Noticias Uno, si lanza estos juicios contra los opositores?