“Hacia el abismo”: Gustavo Petro lanzó llamativa crítica a uno de los precandidatos presidenciales. Este es el trino

También anotó desde el Cauca en una agenda regional: “Entonces, obviamente, eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros”.

“Eso ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. Hasta se ha matado entre ella misma o si no, bueno, ¿qué pasó con mucha gente que era fundadora de grupos que ahora ya no defienden al pueblo, sino que andan es traqueteando por ahí entonces? Aquí nos están engañando y están destruyendo la organización popular y está debilitando al pueblo ”, recalcó Petro.

“Bueno, le pusieron el primerazo, pero a la chamboneada. Imagínense, no supieron. Es más, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Tuvieron en un momento dado que poner el freno en mano y pararon a este país en seco. Y en la salud, no contentos con eso, reversa. Y el país echó para atrás. Y se chocaron porque eso ya quedó en ruina. Entonces, no más, no más Pacto Histórico. Ahora sí, tenemos que poner este país a avanzar. Ahora sí, Colombia sobre ruedas. Ahora sí, Colombia para adelante”, finalizó Cárdenas.