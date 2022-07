“Han sido acercamientos posibles dentro de la legalidad”: comisionado de Paz de Gustavo Petro frente al ELN

Danilo Rueda dejó claro que no tiene facultades constitucionales y por eso no ha podido tomar decisiones frente a los diálogos. “Los demás grupos armados que quieran disponerse a la construcción de la paz total, que lo expresen”, pidió.

Danilo Rueda, nuevo alto comisionado para la Paz del Gobierno de Gustavo Petro, confirmó que el 7 de agosto el mandatario le hablará al país sobre su propuesta de un eventual diálogo con el ELN.

Desde Santa Marta, donde el Pacto Histórico se reúne para definir la agenda legislativa, el alto funcionario se refirió las exploraciones que buscan un posible acercamiento entre el nuevo gobierno y esa guerrilla.

“Todo ha sido, insisto, acercamientos, acercamientos. Los acercamientos que son posibles dentro de la legalidad”, informó. El mensaje lo dejó claro porque Petro y su administración, legalmente, no pueden por ahora tomar ningún tipo de decisión.

“El ELN ha manifestado públicamente su disposición a construir un escenario de paz. Todo está por tejerse. Todos estos son signos, pero no podemos tomar ningún tipo de decisión porque no estamos posesionados y no tenemos facultades constitucionales para tomar decisiones”, enfatizó.

Rueda recordó que las manifestaciones del ELN donde hablan de su intención de hablar de paz han sido públicas. “Ustedes las han visto, han sido públicas. El ELN ha respondido en sus medios digitales al llamado que se ha hecho”, señaló.

Por eso, aprovechó el escenario para pedir “que los demás grupos armados que quieran disponerse a la construcción de la paz total, lo expresen”.

Rueda no se comprometió a entregar detalles de la propuesta del canciller que pretende que cada punto acordado con el ELN se ponga en marcha de inmediato sobre el terreno. “Todo está por tejerse”, reiteró.

El 7 de agosto, según Rueda, Petro le contará al país lo que se propone en materia de diálogos con la guerrilla del ELN. “Por ahora, estamos recogiendo también la experiencia del Gobierno de Iván Duque para ver qué hay ahí”, detalló.

El alto comisionado para la Paz también se refirió al asesinato de 13 uniformados de la Policía por parte del Clan del Golfo en las últimas semanas.

“Hemos manifestado nuestro rechazo y nuestra solidaridad con las familias. La potencia de la vida no puede guardar silencio, omisiones frente a cualquier daño a la vida o integridad. Este no es un gobierno de venganza, de persecución, es un gobierno que abogará por los derechos y garantías de todos y todas ciudadanos, incluyendo aquellos que sigan en grupos armados, que se aplique el derecho humanitario con claridad, que se respeten los derechos humanos, las libertades”, afirmó.

Uno de los grandes interrogantes es qué papel jugará la fuerza pública en medio de un eventual diálogo con el ELN y eventualmente los otros grupos al margen de la ley.

“Son un actor fundamental porque con ellos se construyen los escenarios regionales para generar tranquilidad. Hemos hablado con algunos sectores militares, el ministro de Defensa Iván Velásquez está construyendo todo este enfoque del desarrollo de una doctrina de seguridad humana y ambiental. Muchos sectores de las Fuerzas Militares (generales, coroneles) han dado su signo positivo porque también están en la disposición de construir desde una nueva lógica el proyecto de país que todos nos merecemos”, respondió.