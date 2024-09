“Hay zozobra, miedo, no sabemos si hay más explosivos”: habla el alcalde de Timbiquí, Cauca, tras atentado que destruyó más de 200 viviendas

“Estamos haciendo el balance. Haremos un censo general en las primeras horas de este miércoles 11 de septiembre. Hay una zozobra inmensa, hay miedo, la gente no ha podido ir al campo, las personas están encerradas en sus casas por temor y ante la incertidumbre de no saber si ocurrirá algo más, no sabemos si hay más artefactos explosivos, todos estamos pendientes de ese reporte de la fuerza pública. Hay miedo, es como invisible porque no sabemos si accionarán otros artefactos. Eso nos preocupa, la gente no va al campo y nosotros vivimos, realmente, de la zona rural”, narró.