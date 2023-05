Hoy continuará el debate de reforma a la salud: esto es en lo que se ha avanzado y lo que falta por discutir

El debate de la reforma de salud ha sido tal vez uno de los proyectos más complejos para el Gobierno de sacar adelante. La discusión ha sido lenta, poco se ha logrado avanzar y los tiempos no le juegan a favor al presidente Gustavo Petro, especialmente cuando queda alrededor de un mes de sesiones, sin contar las sesiones extras.

La discusión se ha quedado enfrascada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde todavía falta por discutir el grueso de la iniciativa. Hasta el momento han sido aprobados 21 artículos que no generan mayores reparos y que algunos de ellos fueron votados en bloque.

Varios de esos puntos se refieren a los planes de gestión de las instituciones territoriales, la identificación de medicamentos, la tecnología de comunicaciones para el sector, ejes de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud, una política nacional de ciencia, entre otros.

Los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Agmeth Escaf (Pacto Histórico) han sostenido diferencias por cómo se ha llevado a cabo el debate. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

Sin embargo, todavía están pendientes temas de las EPS, que ahora serán “gestoras de salud”, el manejo de los recursos, el impacto fiscal, entre otros cuestionamientos que se mantienen sobre la iniciativa.

El Gobierno ha seguido buscando respaldos entre los congresistas pero no ha sido un tema sencillo. El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo llegó a su cargo con la idea de concertar la reforma; llamó uno por uno a los congresistas de la Comisión Séptima de Cámara para escuchar sus reparos y quejas sobre el proyecto. Sin embargo, quedaron fuera de tono sus declaraciones en contra del manejo de la pandemia y las uci en el país, que lograron salvar la vida de millones de colombianos.

Más allá de ese hecho por el que fue criticado el ministro Jaramillo, el funcionario ha dicho que el proyecto que fue presentado inicialmente ha sufrido diversas modificaciones y que ya no sería el mismo. “Hemos consensuado tantas cosas que no están escritas, por eso yo lo que les pido a ustedes es que entremos en el debate, con el fin de que lo que no tiene ningún problema lo aprobemos. Entremos de lleno en un debate donde vamos a mostrar, que lo que en un principio era el proyecto ya no lo es”, pidió el ministro al ver que estaba pasando el tiempo y nada que daban la discusión. Aún le faltan tres vueltas al proyecto para que sea aprobado: una en la plenaria de la Cámara y dos en el Senado.

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el viceministro del Interior Gustavo García. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

Primero debe ser aprobado por la mayoría de la Comisión Séptima de Cámara y ese panorama no es alentador. Este miércoles estaba programado para que se diera el debate a partir de las 9 a. m., sin embargo, la cita se fue posponiendo hasta casi el medio día, cuando se anunció finalmente que no se iba a discutir.

A esa comisión también llegó la reforma laboral, otro proyecto fundamental para el Gobierno y que tiene mejor ambiente en el Congreso. En medio de la decisión de aplazar el debate de la reforma de salud se habló en voz baja que una de las razones era la ponencia de la laboral que debía ser radicada, como efectivamente sucedió, y que por lo tanto, varios de los congresistas de la comisión estaban en esas reuniones.

A todo ese complejo panorama se le suma la decisión reciente de los partidos que eran de gobierno y decidieron declararse en independencia, entre ellos, el Partido de la U y el Partido Conservador. A pesar del anuncio, algunos congresistas han sido ‘rebeldes’ y han respaldado ponencias del petrismo, lo que ha generado una oleada de críticas en su contra.

El Gobierno sigue buscando los apoyos de los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Bogotá, mayo 9 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Hay que destacar las movidas de la oposición que ha logrado frenar el debate con argumentos. En la Comisión Séptima de Cámara, el representante Andrés Forero ha sido uno de los que más ha insistido en el trámite legislativo. A eso se le sumó algunas recusaciones que presentaron y con las que ganaron tiempo.

Esta semana también se llevó a cabo una sesión informal en la que participaron varios expertos del sector. La mayoría se mostraron en contra de la iniciativa. Allí estuvieron los exministros de Salud Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria, dos grandes críticos del proyecto del Gobierno.

Se espera que este jueves 18 de mayo se reanude la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara y se sigan votando artículos, sin embargo, parece que todavía falta camino por recorrer y el tiempo no le juega a favor a la Casa de Nariño.