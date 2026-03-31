Elecciones 2026

Hoy vence el plazo de inscripción de cédulas para votar en las presidenciales del 31 de mayo

Este martes se cierra definitivamente el periodo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Quienes no hagan el trámite a tiempo podrían quedarse por fuera de una de las jornadas democráticas más importantes del país.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
La importancia de este día radica en que el país entra en la recta final hacia unas elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, en medio de una contienda con múltiples candidatos y una alta expectativa de participación.
La importancia de este día radica en que el país entra en la recta final hacia unas elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, en medio de una contienda con múltiples candidatos y una alta expectativa de participación. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Se agotó el tiempo. Este 31 de marzo marca el último día para que los colombianos que aún no han inscrito su cédula lo hagan y así puedan participar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. La advertencia no es menor: después de esta fecha, no habrá prórrogas y quienes no realicen el trámite quedarán atados a su puesto de votación anterior o, en algunos casos, sin posibilidad de votar.

El proceso, que inició hace casi un año, es fundamental para los ciudadanos que cambiaron de lugar de residencia, regresaron al país o necesitan actualizar su punto de votación. La Registraduría ha sido enfática en que la inscripción de la cédula es el mecanismo que garantiza que cada votante pueda ejercer su derecho de manera efectiva y cerca de su domicilio.

De acuerdo con el calendario electoral, este plazo —que vence hoy— aplica tanto para colombianos en el territorio nacional como para quienes residen en el exterior, quienes incluso han contado con herramientas virtuales para facilitar el trámite.

La importancia de este día radica en que el país entra en la recta final hacia unas elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, en medio de una contienda con múltiples candidatos y una alta expectativa de participación.

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Las autoridades electorales han reiterado que la inscripción es gratuita y solo requiere presentar la cédula de ciudadanía. Sin embargo, también han advertido que el trámite no es necesario para todos, porque únicamente deben hacerlo quienes cambiaron de residencia o nunca han sido incluidos en el censo electoral.

Con el reloj en contra, la Registraduría hizo un último llamado a los ciudadanos para que no dejen pasar esta fecha. El mensaje es que hoy no es un día más en el calendario electoral, es la última oportunidad para asegurar el derecho al voto en unas elecciones que definirán el rumbo político del país en los próximos cuatro años.