Humberto de la Calle advierte riesgos de pactar cese al fuego bilateral con ELN. Insiste en “dialogar como si no hubiese combates”

Humberto de la Calle, quien estuvo al frente de la negociación de paz con las extintas Farc, puso una serie de trinos en donde califica como positivo que en el tercer ciclo de negociación con el ELN se vaya a abordar el tema de un cese bilateral al fuego.

Sin embargo, aseguró que ese avance podría distraer a la mesa de diálogo de los otros puntos de la agenda y se podría perder tiempo valioso en ese asunto, que debería ser una medida a tomar cuando haya avances significativos entre las partes.

El senador hace referencia a un comunicado del Comando Central del ELN donde se manifiesta un interés por discutir el asunto cuando las delegaciones de paz se encuentren nuevamente en La Habana (Cuba).

“ELN: Leo el Comunicado del COCE 4 de abril. Es un avance que se discuta cese de fuego en el próximo ciclo. Pero cuidado! Un cese definitivo es complejo: exige verificación, reglas de conducta, ubicación de los combatientes, autoridades in situ, población civil” (sic), trinó el senador.

ELN: Leo el

Comunicado del COCE 4 de Abril. Es un avance que se discuta cese de fuego en el próximo ciclo. Pero cuidado! Un cese definitivo es complejo: exige verificación, reglas de conducta, ubicación de los combatientes, autoridades in situ, población civil. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) April 6, 2023

Aunque todas las negociaciones de paz traen sus propias dinámicas, De la Calle es una voz autorizada para opinar sobre el asunto, ya que vivió momentos similares cuando se adelantó la mesa de diálogo con las Farc.

El frente Darío Ramírez Castro del ELN tiene una guerra declarada contra el Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca antioqueño y Chocó. Uno de los motivos es el millonario botín de la minería. - Foto: afp

“Con tantas fuentes de violencia, una discusión precoz puede significar también un riesgo. Quizá buscar treguas temporales. Pero, aunque sea muy doloroso, hay que inmunizar la mesa de las discusiones sobre eventos militares. Dialogar como si no hubiese combates”.

Humberto de la Calle hace referencia a que con la presencia de diferentes grupos al margen de la ley será bastante complejo adelantar una verificación y evitar el rompimiento del cese, ya que cualquier disparo puede ser detonante para acabar con ese mecanismo.

Por esa razón dice que se debe “combatir como si no hubiera diálogo. La mesa puede entrar en un laberinto si copa su agenda con la evaluación permanente de la guerra. Una frase del Coce muestra que ese riesgo existe”.

En ese sentido, el exjefe es partidario de que se pacten treguas que permitan consolidar confianza entre las partes y el avance de la mesa de diálogo, con base en la agenda que se pactó recientemente en Ciudad de México.

El tercer ciclo de diálogo entre el Gobierno Petro y el ELN se hará en Cuba y las partes avanzarán en la participación de la sociedad civil y temas relacionados con treguas.

El senador Iván Cepeda, quien es negociador en dicha mesa, indicó que llevarán unos mensajes claros a la guerrilla para poder seguir avanzando en la negociación de paz.

Por ejemplo, indicó que se les preguntará si están dispuestos a seguir negociando y si tienen una verdadera voluntad de paz que permita avanzar en el diálogo.

Además, se planteará un cese de hostilidades que permita avanzar en la negociación, pero poniendo un alto en las acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

En un polémico reciente comunicado, el Comando Central del ELN señaló que desde el Gobierno se le ha querido imponer un cese al fuego multilateral, tema del cual nunca se habló en medio de la reanudación de las negociaciones, indicó.

“A comienzos de año quisieron imponernos de manera mediática un ‘cese el fuego multilateral’ sin haber sido pactado en la Mesa de Diálogo. Ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”, señala uno de los apartes del comunicado.

Pese a la evidencia, y a lo manifestado a comienzos de este año, el Comando Central del ELN insiste en que sí estaba cumpliendo el cese de hostilidades.

Pese a la evidencia, y a lo manifestado a comienzos de este año, el Comando Central del ELN insiste en que sí estaba cumpliendo el cese de hostilidades. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“A la Mesa de Diálogos enviamos nuestras consideraciones sobre las operaciones ofensivas, que venían desarrollando las Fuerzas Militares y de Policía en medio del cese el fuego unilateral de fin de año, así como también las realizadas en el área rural de Buenaventura, Antioquia y Arauca”, insiste la comunicación.

Sin embargo, le echa la culpa al Gobierno de no cumplir. “Desafortunadamente, no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siquiera la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común”.

Siete de los nueve militares masacrados por el ELN estaban prestando su servicio militar. Tenían entre 19 y 21 años de edad. El viernes 31 de marzo fueron sepultados.

Finalmente, el Comando Central advirtió que estas negociaciones y la búsqueda de un acuerdo final no pueden efectuarse de manera expedita, haciendo desde ya un anuncio que esto podría extenderse:

“El diseño de la participación de la sociedad se realizará en la Mesa entre la delegación del ELN y la delegación del Gobierno, con participación de la sociedad, no podrán ser diálogos exprés y sin preparación. Para que no nos vayamos a llevar sorpresas en la Mesa, pues esto es lo acordado. En nada la delegación ni el ELN no hemos salido de lo pactado”.