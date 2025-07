ICBF responde por fuga del adolescente que se había entregado por el atentado a Miguel Uribe Turbay

Fuentes del ICBF narraron de manera extraoficial que el menor de edad, de origen venezolano, tomó la decisión de salir del centro donde se le estaban restableciendo los derechos. Al parecer, no hubo presiones para que permaneciera allí, dado que no tiene ninguna deuda pendiente con las autoridades.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, respondió al Ministerio Público a través de su cuenta de X este viernes: “Agradecemos a (la) Procuraduría, pero precisar que el adolescente que rindió una declaración no tiene acusación ni privación de libertad”.

Ella aclaró que él tiene un proceso de restablecimiento de derechos por ser un migrante no acompañado, y reiteró: “Solo eso. Mientras se ubica a su familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad”.