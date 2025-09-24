El representante a la Cámara, Andrés Forero, advirtió que la Clínica Shaio de Bogotá cerró los servicios para los pacientes de Nueva EPS por las demoras en los pagos de esa entidad prestadora de salud.

El congresista hizo pública una carta que ese centro le envió a la agente interventora de la EPS, Gloria Libia Polanía, en la que se le informa sobre la terminación del contrato de prestación de servicios asistenciales para los usuarios del plan obligatorio de salud del régimen contributivo.

“La Fundación Abood Shaio informa que, debido a la crítica situación generada por el reiterado y prolongado incumplimiento en los pagos por parte de Nueva EPS, se ha visto en la necesidad de dar por terminado el contrato de prestación de servicios asistenciales del plan obligatorio de salud del régimen contributivo bajo la modalidad de evento”, se detalla en la carta.

En la misiva, el centro médico le dijo a la Nueva EPS que estuvo prestando la atención a pesar de las “condiciones operativas extremas”. No obstante, señalan que la falta de pagos desencadenó que la clínica pasara por una situación crítica hasta el punto de quedarse sin la capacidad financiera para prestar la atención.

La deuda de Nueva EPS con la Clínica Shaio supera los 95.527 millones de pesos, monto dentro del que hay recursos correspondientes a una cartera que supera los 360 días. Es decir: la EPS más grande y con más afiliados del país tiene deudas con una de las clínicas más importantes de Bogotá desde hace más de un año.

Además de esa deuda, la Clínica Shaio dice que hay un “recaudo muy inferior a lo facturado y radicado”. Esa notificación estuvo acompañada de cifras como que durante 2025 ese centro médico tuvo que disponer de 8.000 millones de pesos para la atención de los afiliados de la Nueva EPS.

Llama la atención que de ese monto la entidad solo pagó entre el 0,5 % y el 23 % del valor de los servicios prestados. “Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo”, sostuvo la Clínica Shaio.

Entre 2024 y 2025 unos 55.000 usuarios de Nueva EPS acudieron a la Clínica Shaio. Esa fundación advierte que “la atención a los afiliados de Nueva EPS está absorbiendo toda la caja operativa de la Fundación, comprometiendo su viabilidad en el muy corto plazo y acercándonos, de continuar esta situación, al cierre definitivo de los servicios”.

En la carta también se advirtió que el centro médico estuvo intentando abrir canales de comunicación con la entidad prestadora del servicio de salud sin que esta diera respuestas, por lo que la acusa de un “silencio institucional” y de no dar respuestas oportunas.