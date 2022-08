Impugnan resolución que ordenó rehacer lista para la Contraloría, Senado podría tumbar la decisión

La novela por la elección del próximo Contralor General continúa y, al parecer, tendrá más capítulos por cuenta de una impugnación que se presentó en la plenaria del Senado.

Aunque el presidente de la corporación, Roy Barreras, anunció que todo lo actuado por la Comisión Accidental del Congreso pasado quedaba revocado, el senador Carlos Jiménez, de Cambio Radical, presentó una impugnación a esa resolución o.

El asunto de fondo es que en esa resolución de Roy Barreras se revocó la lista de elegibles que se había escogido para el proceso de elección del Contralor y ahora, existen muchas dudas sobre la legalidad de las decisiones.

Durante la plenaria de este martes, 2 de agosto, el senador Jiménez presentó una impugnación para que la plenaria decida si se debe continuar o no con las decisiones de la mesa directiva sobre este proceso.

“Yo hice parte de la Comisión Accidental que conformó la lista de elegibles antes del 20 de julio, ahora hago parte de la nueva comisión. Lo primero que debo decir es que no hay fundamentos para tumbar lo actuado porque cumplimos los fallos y en el tiempo estipulado”, dijo el congresista.

Agregó que todo el proceso fue ponderado, por lo que la resolución de Roy Barreras no tiene un fundamento jurídico para iniciar un nuevo proceso. “Si la plenaria acepta mi impugnación, seguimos con la lista de elegibles que se definió antes del 20 de julio. La proposición es muy clara porque hay muchas dudas jurídicas, incluso Humberto de la Calle está de acuerdo en que no tiene sentido hacer este nuevo trámite”.

Jiménez dijo a la plenaria que el Congreso actuó correctamente en los procesos que se adelantaron, y por eso pidió que se vote a favor su impugnación para que el proceso siga con la lista pasada.

Aunque Barreras anunció la conformación de la nueva Comisión Accidental, varios legisladores han renunciado al no estar de acuerdo con la decisión. Humberto de la Calle, Lidio García, Juan Felipe Lemos y Miguel Ángel Pinto, decidieron ‘bajarse’ de esa nueva comisión.

En caso de que esta impugnación no prospere, Barreras tendrá que nombrar unos nuevos delegados de los partidos para que reemplacen a quienes han renunciado. Sin embargo, el ambiente en el Congreso es de duda porque se teme que se avecine una avalancha de demandas por las decisiones tomada.

Humberto de la Calle se une a quienes renuncian a la Comisión Accidental para elegir los candidatos a contralor

El senador Humberto de la Calle se une a los congresistas que renuncian a la Comisión Accidental para conformar la nueva lista de diez elegibles para ocupar el cargo de contralor general. Según el miembro de la bancada de la coalición Verde Centro Esperanza, el proceso traería consigo riesgos de carácter jurídico.

“Radiqué mi carta de renuncia a la comisión accidental encargada de rehacer la lista para elegir Contralor. La lista actual ya fue rediseñada con criterios de mérito e igualdad de género. Rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico”, trinó el exjefe negociador.

El senador, si bien critica la “exagerada anticipación” del Congreso anterior al dar comienzo al procedimiento de la elección del contralor, no apoya las medidas que se toman en esta circunstancia.

“Rehacer la lista, como se propone, podría traer un desarreglo mayor. La lista ya fue corregida por los tribunales en cuanto a la equidad de género. Desbaratar la lista, mínimo va a dar lugar a inmensas discusiones judiciales y litigiosas que seguramente terminaremos pagando del bolsillo cada uno de nosotros como contribuyentes”, indicó el senador.

Además, aseguró que no conoce a los candidatos y que no tiene a uno de su preferencia: “Realmente, no estoy involucrado en la discusión política de esas candidaturas. Simplemente me inspiro en la voz de muchas personas, entidades y medios de comunicación, que piensan que sería peor el remedio que la enfermedad”.

Aunque Roy Barreras y David Racero, presidentes de Senado y Cámara, respectivamente, aseguran que están actuando en derecho, varios legisladores están preocupados por ese actuar.

Se prevén más renuncias en los próximos días, a pesar de que el jueves se escojan nuevamente a los 10 elegibles para ocupar el cargo.