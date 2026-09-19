“Incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas”: ministro del Interior se pronuncia por emergencia en Villa de Leyva y anuncia acciones

Un incendio de grandes proporciones tiene lugar en la zona rural del municipio de Villa de Leyva, Boyacá. En imágenes y videos captados desde la zona urbana se dimensiona la magnitud de la emergencia: el fuego se expande con fuerza sobre las montañas. Frente al hecho, se pronunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Él empezó diciendo en su cuenta de X: “Es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas. Hoy es el de mayor magnitud en el país. Está en una esquina del cerro”. Además de este, hay 18 incendios activos en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

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Lara describió que el cuerpo de Bomberos de Villa del Leyva respondió con sus unidades desde que se levantaron las primeras llamas, y que ya recibieron respaldo de otros organismos de socorro de Boyacá: “Ya recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, con Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca”.

Entre tantas cosas, el ministro del Interior comunicó que una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario, y que mañana llegará a la zona un helicóptero de la Fuerza Aérea que permanece en Tolima.

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“El director nacional de Bomberos, capitán Miranda, atiende personalmente la emergencia y llega en pocas horas a la ciudad. Hace ocho años enfrentó un incendio de las mismas características en ese cerro. La población puede tener la certeza de que la Dirección Nacional de Bomberos tiene la técnica y la experiencia para enfrentarlo”, dijo Lara.

La instrucción que le dio el presidente Abelardo De La Espriella al ministro del Interior y a la Dirección Nacional de Bomberos es no parar y atender cada una de las conflagraciones. En esa acción también participa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Incendio en Villa de Leyva, Boyacá. Foto: Colprensa

El más reciente reporte de la UNGRD detalló que 27 incendios forestales están en seguimiento, 18 incendios están activos y que nueve fueron controlados.